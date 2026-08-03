"Нашла свою нишу": Вакарчук рассказал о влиянии дочери на его музыкальные вкусы

По словам артиста, в подростковом возрасте Диана, как и многие ее сверстники, увлекалась популярной музыкой 1990-х и 2000-х годов.

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Вакарчук рассказал о влиянии дочери на его музыкальные вкусы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Кратко:

Вакарчук благодаря дочери открыл для себя группу Fleetwood Mac

Дочь познакомила его с альбомом Rumours

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился неожиданной историей о своей приемной дочери Диане. Во время подкаста Unzip музыкант признался, что именно благодаря ей открыл для себя легендарную группу Fleetwood Mac, хотя раньше почти не слушал ее творчество.

По словам артиста, в подростковом возрасте Диана, как и многие ее сверстники, увлекалась популярной музыкой 1990-х и 2000-х годов. Однако со временем она начала искать собственный музыкальный стиль и знакомиться с культовыми исполнителями разных эпох.

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"Сегодня у молодых людей есть преимущество - возможность выбирать. Я помню, как Диана, моя дочь, сначала слушала то же, что и ее одноклассники. Но постепенно она нашла свою нишу. И именно она открыла мне, человеку, который считал себя знатоком западной музыки, Fleetwood Mac - легендарную британо-американскую группу 60-х, 70-х и 80-х годов", - рассказал Вакарчук.

Музыкант отметил, что дочь познакомила его с альбомом Rumours, который произвел на него сильное впечатление. По словам Вакарчука, эта пластинка со временем вошла в число его самых любимых музыкальных альбомов.

"Она мне принесла их альбом Rumours, и говорит: "Ты послушай песню "The Chain". И это гениальная песня. Я ее знал, но, знаешь, есть и есть. И тут человек, который родился в 90-х, и слушала эту музыку в 2000-х, приносит мне это в подростковом возрасте и говорит: "Я это люблю". И мне кажется, в этом есть определенная объективность. И я, кстати, не будучи в юности фанатом Fleetwood Mac, уже во взрослом возрасте начал их слушать. И вот Rumours - это один из самых моих любимых альбомов, созданных в 70-е", - поделился Вакарчук.

Как известно, Диана - не родная дочь Святослава Вакарчука: она родилась в предыдущих отношениях его бывшей партнерши Ляли Фонаревой. Однако музыкант много лет был рядом с ней, принимал участие в ее воспитании и называл ее своей дочерью.

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О персоне: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

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