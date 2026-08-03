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"На фоне бесконечных спекуляций": Ариана Гранде возьмет паузу в карьере

Виталий Кирсанов
3 августа 2026, 22:02
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Артистка намерена завершить тур в хорошем физическом и эмоциональном состоянии, после чего позволит себе заслуженный отдых.
Ариана Гранде возьмет паузу в карьере
Ариана Гранде возьмет паузу в карьере / коллаж: Главред, фото: instagram.com/arianagrande

Кратко:

  • Заключительный концерт тура Eternal Sunshine пройдет 1 сентября 2026 г
  • Решение артистки связано с обсуждениями ее внешности

Американская певица Ариана Гранде решила временно приостановить публичную деятельность после окончания гастрольного тура Eternal Sunshine. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя исполнительницы.

По словам источника, артистка намерена завершить тур в хорошем физическом и эмоциональном состоянии, после чего позволит себе заслуженный отдых.

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"Она хочет закончить тур здоровой и счастливой, а затем возьмет паузу на фоне бесконечных спекуляций, которые продолжаются уже долгое время", - отметил представитель певицы.

Как уточняется, решение связано с продолжающимися обсуждениями внешности Гранде, а также обвинениями в том, что она якобы пропагандирует анорексию.

Заключительный концерт тура Eternal Sunshine пройдет 1 сентября 2026 года в Лондоне. После этого певица сосредоточится на отдыхе, однако полностью уходить из профессии не планирует. Уже в 2027 году она должна принять участие в постановке мюзикла Sunday in the Park with George.

В последние месяцы поклонники неоднократно выражали обеспокоенность из-за заметной потери веса артистки. Очередная волна обсуждений возникла после публикации видео с концерта. Вскоре после размещения ролика певица ограничила возможность оставлять комментарии под своими публикациями, поэтому пользователи могли видеть лишь уже опубликованные положительные отзывы.

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О персоне: Ариана Гранде

Ариана Гранде - американская певица, актриса и одна из самых влиятельных поп-икон современности. Она известна своим мощным вокалом диапазоном в четыре октавы, свистковым регистром и многочисленными музыкальными хитами.

Родилась 26 июня 1993 года в США.

Гранде обрела широкую известность в подростковом возрасте, сыграв роль Кэт Валентайн в популярных сериалах телеканала Nickelodeon "Виктория-победительница" и "Сэм и Кэт".

Выпустила целый ряд успешных альбомов (включая Yours Truly, Thank U, Next, Eternal Sunshine и вышедший летом 2026 года экспериментальный лонгплей Petal). Стала первой исполнительницей, чьи треки одновременно занимали первые три строчки хит-парада Billboard Hot 100.

Сыграла роль Глинды в крупнобюджетной экранизации знаменитого бродвейского мюзикла "Злая" (Wicked).

В августе 2026 года завершает свой масштабный тур Eternal Sunshine Tour, после чего планирует взять длительный перерыв в карьере и уйти в тень от пристального внимания прессы, чтобы заняться своим здоровьем.

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