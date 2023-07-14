"Мама возвращается в йогу": Даша Астафьева показала чудеса гибкости

Любимица сильного пола Даша Астафьева провела первую тренировку после большого перерыва.

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Даша Астафьева решила вернуться к своим тренировкам/ Instagran da_astafieva, скрин

Украинская певица и телеведущая Даша Астафьева поделилась новым постом, который несомненно порадовал ее поклонников.

В частности, телеведущая показала, как она занимается йогой и растяжкой. Для тренировки, Астафьева выбрала костюм телесного цвета, который отлично подчеркивал изгибы Астафьевой.

На своей странице в Instagram, Астафьева выложила целую тренировку в ускоренном режиме. "Мама возвращается в йогу. Ну, как в йогу", - шутит над своими действиями она. "Камон со мной. Знаю, вам нравится такой контент", - добавляет она.

видео дня

На видео - Даша Астафьева и ее изгибы:

Стоит ли говорить, что пользователи и фоловеры Даши подхватили шутливую волну и стали в такой же манере комментировать действия Астафьевой. "Как будто мультик из пластилина посмотрел", - шутят они.

Напомним, ранее украинская певица и модель Даша Астафьева впервые откровенно призналась, что она потеряла способность петь. Ей сделали операцию, во время которой повредили нерв возле связок.

Ранее Даша Астафьева рассказала, как навеселе записывала видео для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В этом видео она хотела выразить Залужному признательность за его героизм.

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