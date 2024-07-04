"Мама Верки Сердючки" Инна Белоконь впервые показала внучку

Артистка была рада понянчить первенца своей дочери.

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Мама Верки Сердючки новости - Инна Белоконь поделилась фото с внучкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna, instagram.com/makohonyana_

В апреле актриса Инна Белоконь, она же мама Верки Сердючки Инна Адольфовна, впервые стала бабушкой - ее единственная дочь Яна родила девочку. Звездная наследница предпочитает скрывать свою личную жизнь, но с появлением малышки все же не удержалась, и похвасталась девочкой.

Так в Instagram-сторис Яна выложила трогательный снимок Белоконь с внучкой. Гордая бабушка позировала в стильном летнем костюме и с леопардовым платком на голове.

Артистка с легкой полуулыбкой на лице стояла рядом с коляской, где отдыхала ее первая внучка. Инна Белоконь сделала репост снимка в своем блоге, чтобы похвастаться перед поклонниками новым статусом.

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Яна - единственная дочь Инны Белоконь. В конце октября девушка вышла замуж, а в марте, уже на поздних сроках, объявила о беременности.

Мама Верки Сердючки новости - Инна Белоконь поделилась фото с внучкой / instagram.com/makohonyana_

Кто такая Инна Белоконь? Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.

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Ранее популярный кулинар Эктор Хименес-Браво намекнул на скорое пополнение недвусмысленным фото. Он холост и имеет роман с украинкой, которую скрывает от публики.

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