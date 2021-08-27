Мама Скрябина эмоционально отреагировала на "выступление" погибшего сына на Олимпийском

Андрей Кузьменко - Скрябин / УНИАН

Организаторы концерта ко Дню независимости на НСК Олимпийском "оживили" Андрея Кузьменко, чтобы он спел свою знаменитую песню "Люди, як кораблі". Выступление вызвало овации зрителей и бурную реакцию пользователей Сети, когда попало на Youtube.

Мама Андрея Кузьменко оценила выступление ожившего Скрябина в своем Facebook. Она поблагодарила организаторов концерта на НСК Олимпийском 24 авгуса.

"Огромное чувство гордости за свое суверенное государство Украина переполняло мою душу! Но когда на огромном экране появился мой сын, которого "вернули" благодаря новейшим технологиям и которого стадион встретил огромными овациями - это было фантастическое ощущение!! Будто реально ожил Андрюша, улыбался и пел свои Корабли!!! И я понимаю, что это голограмма, сердце радуется невероятно, что он ВЕРНУЛСЯ, потому что все его так хотят еще хоть раз увидеть, попеть вместе и прикоснуться к его душе!", - пишет женщина.

Она подумала, что мысли материалы, и таким образом они стали реальными, тем более, что много людей хотели снова видеть Андрея Кузьменко живым.Читайте такжеНа концерте ко Дню независимости на Олимпийском спел Кузьма Скрябин - реакция украинцев

"Я благодарю вас всех, дорогие мои украинцы, силой миллионов мыслей, вы все же пригласили Кузьму на встречу с вами в такой торжественный для Всех нас час!!! Спасибо от всего сердца всем создателям этого нового чуда, спасибо инициаторам и исполнителям и режиссерам! Спасибо, люди, наверное сказал бы вам всем Кузьма!", - призналась она.

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В комментариях ее поддержали эмоджи в виде сердечек и теплыми словами:

"Мамо Андрія, ви мене до сліз довели..... Дякуємо Вам Батьки, за Андрія!!!!",

"То було просто до мурашок! Емоції радості, суму, туги змішалися і прорвалися слізьми! Ніби дійсно Андрій повернувся, щоб показати- я завжди поряд, я з вами, люди! І то дійсно так - тисячі відданих сердець втілилися в образі Кузьми, наша любов, наша подяка Великому Артисту! Я вже декілька днів під враженням! Ніяка фізична смерть не може забрати у нас того, хто живе в серці!!!!"

"Дякуємо Вам!".

Напомним, что до этого мама Скрябина призналась, что после смерти песни ее сына оценили в 44 гривны в месяц.

В начале августа 2021 Ольга Кузьменко рассказала о "рейдерском" захвате ютуб-канала Скрябина, на котором были размещены его песни - агентство Moon Records отправила 38 жалоб на нарушение авторских прав каналом, А уже после 3 подобных жалоб Ютуб блокирует каналы.

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в трагическом ДТП.