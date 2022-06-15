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Мама Регины Тодоренко публично обратилась к оскандалившейся дочери: "Одесская семья ждет!"

15 июня 2022, 17:47

Ирина впервые нарушила молчание за время полномасштабной войны.

Регина Тодоренко получила от мамы приглашение в военную Одессу в качестве поздравления с Днем Рождения / Коллаж

Одесситка Регина Тодоренко, славу и известность которой ей, в первую очередь принесли украинские проекты Фабрика звезда и Орел и Решка, последние несколько лет проживает в России со своим мужем, певцом и экс-участником дуэта Smash Владом Топаловым.

В РФ Тодоренко принимает участие в различных телешоу и снимается в кино. В родной Одессе у артистки остались как минимум родители. Однако это не мотивирует ее воспользоваться своей многомиллионной аудиторией, чтобы повышать осведомленность мира о войне в Украине. Тодоренко решила играть в молчанку, прикрываясь своей "мирностью и аполитичностью", а также второй беременностью.

Несмотря на безразличие артистки на судьбу своей Родины, мама Тодоренко, которая находится в Украине, поздравила дочь с 32-летием, рассказала, что гордится ею и ждет ее дома.

"С Днем рождения, наша любимая ласточка, наша уникальная дочура! Будь нам здорова, удачлива, счастлива и любима! Пусть окружают тебя достойные люди, новых интересных идей и творческих проектов! Пусть каждый день твоего нового года приносит гармонию в душе и позитивные эмоции ! Наша Одесская семья любит, ждет и всегда гордится тобой! Ты наш самый светлый лучик света!❤", - написала Ирина Тодоренко.

Стоит отметить, это - первый пост мамы Регины с начала полномасштабной войны в Украине. Комментарии к посту скрыты.

Регина Тодоренко получила от мамы приглашение в военную Одессу в качестве поздравления с Днем Рождения / instagram.com/irina_todorenko

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Ранее украинский музыкант и ведущий Коля Серга рассказал полную историю общения с бывшей коллегой Региной Тодоренко, которая переехала в Россию и замалчивает войну в Украине.

Артист признался, что ее игнорирование записанного им публичного обращения стало моментом, когда он "похоронил" звезду в своей жизни, рассказал он в программе Зірковий шлях.

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