Мама на стиле, Вакарчук в смешной шапке: лидер Океана Эльзы показал редкое фото

Святослав Вакарчук поделился сокровенными воспоминаниями.

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Святослав Вакарчук новости - Святослав Вакарчук показал свое детское фото с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинский певец, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук находится под влиянием вдохновения, которое ему навеяли воспоминания про город его детства - Мукачево. Ему музыкант планирует посвятить трек, но на этом "подарки" для его поклонников не заканчиваются.

Так недавно в своем блоге в Instagram артист показал редкие снимки: сэлфи с мамой, Светланой Александровной, в родном сердцу городе, и еще одно фото из семейных архивов Вакарчуков.

Так в кадре будущая звезда, едва научившись уверенно стоять на ногах, позирует в коляске вместе с юной мамой, которая бережно его поддерживает.

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"Сакура, набережная в Мукачево, монастырь на Латорице, двор, в котором я родился. Там проживали семьи пяти национальностей. А в целом, запах... Запах Мукачево, который я ни с чем не спутаю", - поделился воспоминаниями Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук новости - Святослав Вакарчук показал свое детское фото с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Кто такой Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

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