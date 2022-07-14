Мальчик или девочка: Тодоренко поделилась секретом беременности

Регина Тодоренко опубликовала свежее фото и добавила интриги/ Instagram

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая ни слова не сказала относительно войны в Украине и жестокого нападения россии, раскрыла один из секретов своей беременности.

На своей странице в Instagram, звезда рассказала, что сама до сих пор не знает, кто у нее родится - мальчик или девочка. "Я решила не узнавать пол ребёнка до момента встречи с малышом. В общем, самые яркие впечатления и гендер-пати оставила на роды", - написала она.

Она также рассказала, чего ждет от новорожденного.

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"Хочу ли я стать мамой девочки? - Однозначно да! Это очень увлекательный и , уверена, невероятный опыт, совершенно другая энергия. Буду ли я рада мальчишке? - 100%, ведь быть единственной женщиной в семье - это большая привилегия, особенно в семье с тремя Топаловыми", - говорит телеведущая, которая в упор не замечает, как в Украине от российских ракет гибнут и девочки, и мальчики.

Напомним, ранее Тодоренко также заинтриговала очередным постом. Она раскрыла вес своего будущего ребенка и поделилась, что ей будет не просто.

Оказалось, что вес ее будущего малыша по УЗИ уже составляет 5 килограмм. Не простой вес для естественных родов.