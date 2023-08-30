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Максим Галкин высмеял "отСоседова", который "похоронил" его карьеру

Анна Подгорная
30 августа 2023, 22:47 обновлено 30 августа, 22:47
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Муж Пугачевой не перестает удивляться, как даже из-за границы он становится для пропагандистов главной темой для обсуждения.
Максим Галкин, Сергей Соседов
Максим Галкин ответил Сергею Соседову и другим пропагандистам, которые критикуют его творчество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/sosedov.sergei

На днях комик и шоумен Максим Галкин, признанный в стране-оккупанте иностранным агентом, объявил о новом этапе гастролей. При этом один концерт, который должен был состояться в Таллине, Эстония, ему по невыясненным обстоятельствам пришлось отменить.

Эта новость быстро разлетелась по пропагандистским СМИ, в которых псевдожурналисты с гиканьем и улюлюканьем стали пророчить артисту конец карьеры, крах и нищету, дескать не желают фанаты больше слушать его выступления, теряет хватку и популярность.

Громче всех выступал скандальный музыкальный критик Сергей Соседов, который долгие годы работал в Украине, а теперь стал одним из самых преданных рупоров кремля. Мимо его рассуждений про будущее карьеры комика Галкин пройти не смог.

видео дня

На своей странице в Instagram артист записал свой комментарий про отмену концертов, отметив, что в Эстонии у него будут концерты, в том числе и в Таллине. Также Галкин подчеркнул, что ему льстит внимание "отСоседова" и ему подобных.

"Кто только не высказался по поводу того, что у меня концертов пока в Эстонии не будет. Кто только не высказался! От Соседова до "МК". Слушайте, я доволен, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлен, что это интересует российскую прессу – будет ли концерт, или не будет", - заявил шоумен.

Смотрите видеореакцию Максима Галкина на предсказания краха его карьере:

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин забрали детей и покинули Израиль, куда они перебрались из страны-оккупанта. После этой новости семья артистов надолго пропала из публичного поля зрения.

Однако близкая подруга Примадонны, латвийская певица Лайма Вайкуле, рассекретила, куда исчез Максим Галкин с семьей, и даже показала редкие кадры с артистом.

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