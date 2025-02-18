Мадонна снялась в розовой комбинации в редком видео без фильтров

Популярную Мадонну можно редко увидеть на фото и видео без ретуши и фильтра.

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Мадонна не перестает удивлять/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

По какому поводу Мадонна поделилась новым видео

Как она выглядит без фильтров

Американская поп-икона Мадонна, которая игнорирует все возможные стереотипы, выложила неотфильтрованное видео в Instagram, и поразила поклонников сдержанным внешним видом.

Как пишет Page Six, исполнительница хита "Material Girl" заметно изменила свою внешность — редкий шаг для 66-летней Мадонны, которую редко можно увидеть в сети без фильтров.

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"Скоро выйдет переиздание "Bedtime Stories" и винил!" — подписала она клип в понедельник, на котором она появилась в откровенном розовом платье-комбинации и прозрачных колготках до бедра.

Мэдж не только надела откровенное белье и отказалась от фильтров, но и сделала ставку на минимальный макияж.

Певица сменила привычные дымчатые тени на более естественный вид, нанеся немного подводки и простой яркий акцент с розовой помадой.

Мадонна ползала по полу на протяжении всего видео и дерзко сняла пальто в какой-то момент клипа.

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Ранее Главред писал о том, что певица распрощалась со своим 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом. Их роман был стремительным и очень страстным, но "сгорел" так же быстро, как и вспыхнул.

Напомним, ранее также певица рассказала о том, как непросто совмещать в жизни роли матери и артиста, однако кроме ее философских размышлений многие обратили внимание и на крупное кольцо, которое появилось на безымянном пальце звезды.

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Кто такая Мадонна? Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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