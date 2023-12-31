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"Люк Скайуокер" и украинка-звезда "Викингов" душевно спели "Щедрика" для украинцев

Дмитрий Видоменко
31 декабря 2023, 11:24
Мировые звезды Марк Хэмилл, Кэтрин Винник и другие, ставшие амбасадорами платформы UNITED24, поздравили Украину с праздниками исполнением песни "Щедрик".
Хэмилл, Винник
Марк Хэмилл, Кэтрин Винник и другие звезды исполнили "Щедрик" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легенды мирового кинематографа: Марк Хэмилл (он же Люк Скайуокер из "Звездных войн") и телевидения Кэтрин Винник, а также историк Тимоти Снайдер и многие другие, которые ставшие амбасадорами фандрайзинговой платформы UNITED24, поздравили Украину с новогодними праздниками исполнением легендарной песни "Щедрик".

"Теперь известная на весь мир украинская песня существует и в версии от наших послов. В знак солидарности со всеми, кто уже второй год встречает праздники в условиях полномасштабной войны. Чувствовать эту поддержку сегодня важно, как никогда. Стоим!", – говорится в сообщении платформы.

В UNITED24 напомнили, что "Щедрик", написанный более 120 лет назад, является одной из популярнейших рождественских песен по всему миру. Его английская версия Carol of the Bells, которую аранжировал композитор украинского происхождения Петр Вильговский еще в 1930-х, давно стала международным гимном Рождества.

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Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее легендарный рок-группы Guns N' Roses вместе с The Rolling Stones публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг. Причем зрители очень хорошо отреагировали на символический жест рок-музыкантов.

А Guns N' Roses на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

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