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Людмила Барбир в эксклюзивном красном платье удивила красотой на фестивале "Молодость"

4 июня 2021, 16:04

Украинская телеведущая Людмила Барбир хвастнула удивительным нарядом от дизайнера ивана Фролова

Людмила Барбир
Людмила Барбир / instagram.com/liudmila.barbir/

Ведущую Сніданок з 1+1 и актриса Людмила Барбир выбрали ведущей церемонии открытия юбилейного 50 Международного кинофестиваля "Молодость".

Специально для теледивы роскошный наряд создал украинский дизайнер Иван Фролов, обладатель награды Прорыв года на Best Fashion Awards 2020.

Ведущая Сніданок з 1+1 Людмила Барбир в паре вместе с актером Тарасом Цымбалюком под открытым небом возле арки Дружбы в Киеве провели первое событие кинофестиваля. Звездными гостями мероприятия стали: министр культуры Александр Ткаченко, послы, режиссеры Олег Сенцов, Валентин Васянович, Нариман Алиев, драматург, режиссер и сценаристка Наталья Ворожбит, семья актеров Ступок - Остап и Дмитрий, директор департамента утреннего вещания 1+1 Media Юлия Жмакин, певица Камалия с мужем, прима-балерина Екатерина Повар, актеры, режиссеры и другие деятели театра и кино.послы, режиссер Олег Сенцов, семья актеров Ступок - Остап и Дмитрий, директор департамента утреннего вещания 1+1 Media Юлия Жмакина, певица Камалия с мужем, прима-балерина Екатерина Кухар и премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов, актеры, режиссеры, деятели театра и кино.

На Людмиле Барбир было платье с длинной пышной красной юбкой из тафты с разрезом и корсетом с вышивкой.

Основатель и креативный директор бренда Иван Фролов описывает свое творение так: "Платье на церемонии открытия - один из ключевых визуальных образов, который остается в памяти. Поэтому для такого легендарного события, как юбилейная Молодость мы создали образ, вдохновленный голливудским шиком. Каждый его айтем - знаковый для нашего бренда".

Людмила Барбир рассказала, что все примерки платья проходили тайно, без посторонних глаз и камер. Даже эскиз до последнего держали в тайне, чтобы эксклюзивно показать только на самой церемонии.

"На сцене чувствовала себя очень гармонично и услышала сотни комплиментов. Спасибо всей команде, которая работала над созданием платья. Рада присоединиться к такому важному мировому кинособытию. За свою историю Молодость не раз становились площадкой для дебютов известных на весь мир режиссеров, в частности, Фреда Келемена, Дэнни Бойла, Тома Тыквера. И, уверена, эта традиция продолжится ", - поделилась ведущая.

Символично, что именно Людмила Барбир стала ведущей церемонии открытия юбилейной Молодости. 50 лет назад, в 1970 году, фестиваль стартовал, как площадка для показа короткометражных фильмов студентов театрального университета имени Карпенко Карого. Именно этот ВУЗ закончила Барбир, по специальности - актриса театра и кино.

Отметим, церемония награждения 50-го юбилейного Международного кинофестиваля "Молодость" состоится 5 июня. Ее проведут ведущий Сніданок з 1+1 и продюсер нового шоу Твій День Егор Гордеев и актриса Ирма Витовская.

Напомним, что все новые выпуски проекта Сніданок з 1+1 можно посмотреть онлайн на сайте 1plus1 video.

Сніданок з 1+1 Людмила Барбир новости шоу бизнеса
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