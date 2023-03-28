УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Люди же это видят": жена Павлика рассказала, что мечтает изменить во внешности певца

28 марта 2023, 20:20
Екатерина Репяхова без колебаний указала на недостатки мужа, и рассказала, что Виктор Павлик думает про свой внешний облик.
Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Екатерина Репяхова рассказала, что бы изменила в Викторе Павлике / instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерша, бизнесвумен, концертный директор Виктора Павлика и его супруга Екатерина Репяхова недавно приняла решение вплотную заняться своей внешностью - поправила губы филлером, сделала пластику носа и липофилинг подбородка. На встречу облика своей мечты она шла очень давно и рада новым преображениям.

Тем не менее критично Репяхова смотрит не только на себя. В интервью Славе Демину она призналась, что и у ее мужа есть недостатки, которые она бы с радостью исправила.

Без смущения Екатерина ответила на вопрос, нужно ли на ее взгляд что-то менять в муже. "Например, он уже лысый. Если подстрижется полностью, то ладно тогда. А так получается, что здесь немного есть, а тут уже лысина – оно не красиво. И ему предлагали пересадку, предлагали какие-то уколы... Предлагали даже не за деньги – по бартеру. Нет. Категорически. Я бы ему подтяжку сделала, какие-то укольчики, чтобы он выглядел моложе. Делают же ребята", - рассказывает блогерша.

видео дня

Зачем Виктору Павлику такие метаморфозы, Репяхова также отвечает, не задумываясь. "Чтобы выглядеть лучше. По сравнению с молодой женой рядом. А он мне показал фото какого-то гитариста очень старого, такого сморщенного, и сказал: "Вот я буду, как он. Я так хочу". Чтобы все было естественно", - говорит она и отмечает, что внешность певца они обсуждали, но она настаивать на переменах не будет. Дело в том, что певец уважает и принимает перемены в супруге, и она отвечает ему тем же.

Также Екатерина Репяхова не видит ничего дурного в том, чтобы обсуждать недостатки мужа на публике. "Люди же это видят. Что тут такого? Это то же самое, что про себя говорить - рассказать такое про своего родного человека", - считает она.

Ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

Другие новости:

шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:39

Россияне уничтожают еще один город Украины: что происходит в Бахмуте и Авдеевке

20:34

Доллар перевалит за 40: появился новый прогноз ICU до конца года

20:20

"Люди же это видят": жена Павлика рассказала, что мечтает изменить во внешности певцаВидео

19:57

Готовят, стирают и ублажают: оккупанты заставляют женщин-военных становиться полевыми женамиВидео

19:54

"Позорище и унижение": россияне в ужасе от нового решения МОК по участию в ОлимпиадеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:46

"Проходила химиотерапию, радиацию": Вайкуле откровенно рассказала о своей болезниВидео

19:42

Девушка четыре месяца не знала имени своего парня

19:20

Си Цзиньпин начал кастинг на роль преемника Путинамнение

19:09

Минимум 9 тысяч гривен: в Украине поднимут минимальную зарплатуВидео

Реклама
19:06

Чем печеные яблоки полезнее свежих: в чем секрет лакомства

18:59

Снимали ТикТок: кадыровцы устроили массовое ДТП на Крымском мостуВидео

18:54

Хотел жениться на любимой после победы: оккупанты жестоко убили украинского чемпионаВидео

18:42

В РФ утверждают, что под Москвой упал сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине"Видео

18:15

"Ничего не треснет?": выяснилась сумасшедшая стоимость билетов на концерт Лорак в РФВидео

18:02

Макияж, который отпугивает мужчин: 6 любимых женских трендов, которых стоит избегать

17:32

"Дьявол может выйти наружу": астролог предупредил о страшном затмении Солнца в день рождения ГитлераВидео

17:28

"Позволит РФ закрепиться": Блинкен назвал "циничной ловушкой" призывы к прекращению огня в УкраинеВидео

17:27

Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим и почему это происходит

17:20

Заглянул под капот и обомлел: механик нашел неожиданную причину поломки авто

17:13

Работает над защитой оккупантов: Китай помогает РФ производить бронежилеты - PoliticoВидео

Реклама
16:41

Сергей Бабкин показал уморительное свадебное фото с супругой в их годовщину

16:34

Шторм будет валить с ног: на Украину надвигается опаснейший циклон - синоптикиВидео

16:28

Почему не нужно выливать рассол от маслин и оливок: 4 неожиданных варианта использования жидкостиВидео

16:20

Грозили отобрать детей: Лобода рассказала, как Киркорова заставили поддерживать Россию

16:17

Вступление Украины в НАТО - в интересах как нашего государства, так и самого Альянса - КулебаВидео

16:14

Приехал убивать украинцев: на Николаевщине ВСУ ликвидировали Шойгу из ХакасииВидео

16:08

"Приближается Смертоносный Плутон": астролог назвал дату, когда стоит уехать из Украины на месяцВидео

15:49

Сыр фета: польза и вред для организмаВидео

15:43

"Пьют, устраивают вечеринки": что известно о парнях, которых обвиняют в изнасиловании девочки на ЗакарпатьеВидео

15:37

Оккупированные территории остаются за РФ: в ОП раскритиковали "мирный план" Китая

15:36

Неоспоримая польза: зачем в CCCР белили бордюры и деревья

15:23

Разногласия во взглядах: украинский телеведущий разорвал все отношения с холостяком ТопольскимВидео

15:18

Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запретыВидео

15:13

ВСУ "перемололи" 650 тысяч оккупантов: РФ негде брать качественный резерв - эксперт

15:10

Что выдает возраст женщины: какие признаки могут за секунду указать на возраст

15:08

Иран и Армения становятся главными партнерами российской агрессии

15:08

Как кошка: гигантская крыса взобралась на мужчину в метроВидео

14:54

Точность теста вас удивит: как определить характер человека по цвету глазВидео

14:51

Как отбелить пожелтевшие кроссовки за 5 минут, чтобы они снова засияли: 3 эффективных способа

14:47

Российский актер и звезда советского кино скончался в нищете

Реклама
14:42

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

14:40

Цены на автогаз в Украине резко изменились: какая ситуация на заправкахВидео

14:39

Вкуснее Оливье, Винегрета и Шубы в 10 раз: легкий и простой салат на Пасху 2023 - рецептВидео

14:36

"Есть риск смерти большого количества людей": астролог указал самый опасный день апреля 2023 годаВидео

14:21

Звезда "Властелина колец" тайно стал отцом во второй раз

14:13

Притула рассказал, почему не стал отцом в четвертый разВидео

14:05

Россия поплатится за войну против Украины: США поддержали спецтрибунал для РФ

13:53

Омолаживающие и целительные свойства порадуют: почему нужно пить куриный бульон

13:44

Появились новообразования: Настя Каменских экстренно отменяет концертыВидео

13:43

Засыпало снегом и ударил мороз: в Украине температура опустилась до -14 градусовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять