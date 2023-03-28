"Люди же это видят": жена Павлика рассказала, что мечтает изменить во внешности певца

Екатерина Репяхова без колебаний указала на недостатки мужа, и рассказала, что Виктор Павлик думает про свой внешний облик.

Екатерина Репяхова рассказала, что бы изменила в Викторе Павлике / instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерша, бизнесвумен, концертный директор Виктора Павлика и его супруга Екатерина Репяхова недавно приняла решение вплотную заняться своей внешностью - поправила губы филлером, сделала пластику носа и липофилинг подбородка. На встречу облика своей мечты она шла очень давно и рада новым преображениям.

Тем не менее критично Репяхова смотрит не только на себя. В интервью Славе Демину она призналась, что и у ее мужа есть недостатки, которые она бы с радостью исправила.

Без смущения Екатерина ответила на вопрос, нужно ли на ее взгляд что-то менять в муже. "Например, он уже лысый. Если подстрижется полностью, то ладно тогда. А так получается, что здесь немного есть, а тут уже лысина – оно не красиво. И ему предлагали пересадку, предлагали какие-то уколы... Предлагали даже не за деньги – по бартеру. Нет. Категорически. Я бы ему подтяжку сделала, какие-то укольчики, чтобы он выглядел моложе. Делают же ребята", - рассказывает блогерша.

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Зачем Виктору Павлику такие метаморфозы, Репяхова также отвечает, не задумываясь. "Чтобы выглядеть лучше. По сравнению с молодой женой рядом. А он мне показал фото какого-то гитариста очень старого, такого сморщенного, и сказал: "Вот я буду, как он. Я так хочу". Чтобы все было естественно", - говорит она и отмечает, что внешность певца они обсуждали, но она настаивать на переменах не будет. Дело в том, что певец уважает и принимает перемены в супруге, и она отвечает ему тем же.

Также Екатерина Репяхова не видит ничего дурного в том, чтобы обсуждать недостатки мужа на публике. "Люди же это видят. Что тут такого? Это то же самое, что про себя говорить - рассказать такое про своего родного человека", - считает она.

Ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

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