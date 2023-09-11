Любовь, ню и роботы: Белла Хадид обрилась наголо для модного кампейна

Супермодель вновь покоряет модные вершины после изнурительной болезни.

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Белла Хадид снялась лысой и голышом для Heaven by Marc Jacobs / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bellahadid

26-летняя Белла Хадид завершила свой длительный перерыв в модельной карьере из-за болезни Лайма, и уже вернулась в строй с новой необычной рекламной кампанией. Так манекенщица приняла участие в съемке осенней коллекции Heaven by Marc Jacobs Fall ’23.

Популярный бренд вдохновлялся искусственным интеллектом при создании своей одежды, поэтому и фото, которые появились на официальной странице Heaven by Marc Jacobs в Instagram, носят отчетливое футуристическое послевкусие.

Так в кадре Хадид появилась в образе андроида с лысой головой, одетого в металлические хромированные доспехи, которые напоминают нижнее белье. На другом фото робот-Белла встретилась со своей человеческой, более женственной ипостасью в джинсовой мини-юбке, розовом топе и с волосами, развевающимися на ветру.

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На снимках Хадид появилась не только лысой, но и полностью обнаженной - единственной ее "одеждой" стала серьга-кафф из новой коллекции. Стоит отметить, что даже в таком виде Белла не утратила свою привлекательность.

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