Любовь, ню и роботы: Белла Хадид обрилась наголо для модного кампейна

26-летняя Белла Хадид завершила свой длительный перерыв в модельной карьере из-за болезни Лайма, и уже вернулась в строй с новой необычной рекламной кампанией. Так манекенщица приняла участие в съемке осенней коллекции Heaven by Marc Jacobs Fall ’23.
Популярный бренд вдохновлялся искусственным интеллектом при создании своей одежды, поэтому и фото, которые появились на официальной странице Heaven by Marc Jacobs в Instagram, носят отчетливое футуристическое послевкусие.
Так в кадре Хадид появилась в образе андроида с лысой головой, одетого в металлические хромированные доспехи, которые напоминают нижнее белье. На другом фото робот-Белла встретилась со своей человеческой, более женственной ипостасью в джинсовой мини-юбке, розовом топе и с волосами, развевающимися на ветру.
На снимках Хадид появилась не только лысой, но и полностью обнаженной - единственной ее "одеждой" стала серьга-кафф из новой коллекции. Стоит отметить, что даже в таком виде Белла не утратила свою привлекательность.
Образы для супермодели придумала Даниэль Эмерсон, съемку провел Карлейн Джейкобс.
Ранее 42-летняя светская львица Пэрис Хилтон показала лицо семимесячного сына Феникса Бэррона Хилтона Реума. Мальчик в бассейне с мамой отпраздновал свой первый День труда.
Также стилист, историк моды и ведущий "Модного приговора" Александр Васильев жестко раскритиковал поплывшую фигуру Лолиты, и сравнил ее с продукцией мясокомбината.
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