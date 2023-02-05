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Любимого певца Путина настигла расплата за поддержку войны

5 февраля 2023, 09:38
Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев закатил истерику из-за решения властей Канады.
Николай Расторгуев
Николай Расторгуев / скриншот YouTube

Канада ввела санкции против 38 физических и 16 юридических лиц за распространение дезинформации и пропаганды. Среди них оказался солист любимой группы Путина "Любэ" Николай Расторгуев.

Комментируя введенные против него санкции, Расторгуев закатил истерику.

"Вообще [все равно - неценз.], честно говоря, потому что я уже давно под санкциями ЕС, и остальные просто подтягиваются. Здесь нет ничего удивительного, этого следовало ожидать", - заявил он.

Расторгуев также признался, что больше не станет на "вражескую землю", а санкции против себя назвал "идиотизмом".

Напомним, певец Валерий Меладзе, который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", начал расплачиваться за свой поступок.

57-летний певец теперь должен налоговой, также у него заблокированы счета. Также в РФ начали отменять концерты певца, а Федеральная налоговая служба крепко взялась за компании Меладзе.

Также сообщалось, что 7 января на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции.

Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Николай Расторгуев
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