Любимица Путина и оперная дива Анна Нетребко осудила войну с Украиной / facebook.com/annanetrebko

Российская оперная певица Анна Нетребко, которая была доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах, получала от него награды и фотографировалась с атрибутами так называемой Новороссии в оккупированном Донецке, публично осудила войну с Украиной.

На ее странице в социальных сетях появилось сообщение под заголовком "Заявление Анны Нетребко, сделанное из-за последних новостей в СМИ": "Я категорически осуждаю войну на Украине и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не член какой-либо политической партии и не союзник для каких-либо лидеров России. Я признаю и сожалею о том, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы".

Также певица подчеркнула, что слухи о ее близких отношениях с Путиным очень преувеличены - они встречались лишь несколько раз, и то на официальных мероприятиях, вроде открытия Олимпиады или вручения государственных наград.

Открестилась она и от финансовой поддержки, которую ей якобы оказывало правительство РФ: несмотря на глубокую любовь к России, артистка подчеркнула, что является резидентом Австрии, где и платит налоги.

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Ранее Анну Нетребко уволили из легендарного оперного театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке за отказ публично осудить президента Путина и военную агрессию РФ в Украине.

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