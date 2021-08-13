Лучший друг Тарантино создатель Города Грехов заключил внушительный договор с HBO

Роберт Родригес / Getty Images

Гениальный создатель трилогии Музыкант, фильмов Факультет, Город Грехов, От заката до рассвета и Детей шпионов Роберт Родригес подписал договор с HBO.

Как сообщает Deadline, Родригес заключил с HBO и HBO Max двухлетнюю сделку формата "first-look".

Теперь свои будущие проекты режиссер и его компания Troublemaker Studios будут сначала предлагать HBO и HBO Max, и только в случае отказа — другим студиям и стримиговым-сервисам.

"Мастерские и концептуальные постановки Роберта идеально подходят для нашей аудитории HBO Max. Мы рады вступить в это партнерство и работать над совершенно новыми провокационными историями", - сказал Джоуи Чавес, исполнительный вице-президент по драматическому программированию HBO Max.

Кроме Родригеса, договор касается и его сына - Рейсера Родригеса, который занимается продюсированием.

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Родригес сказал о партнерстве: "Это интригует - иметь возможность использовать богатство культовой интеллектуальной собственности, доступной в портфеле WarnerMedia, и исследовать новые истории, которые можно рассказать. Я с нетерпением жду плодотворного сотрудничества с высококлассными творческими талантами из HBO и HBO Max, которые доказали, что готовы идти на риск, бросать вызов нормам и рассказывать инклюзивные истории, создавая широкий спектр качественного контента".

Родригес в настоящее время является исполнительным продюсером и режиссером сериала Disney+ Книга Бобы Фетта, спин-оффа Мандалорца.

Как ранее сообщал Главред, Disney уже начал разработку 3 сезона сериала Мандалорец.