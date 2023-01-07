'Лучше бы так молились, как спорят': недалекая Стужук поделилась 'ценным мнением' в отношении Рождества

Блогерша молчит о войне в Украине, но продолжает делиться своим никому не нужным мнением.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Скандальная блогерша София Стужук, которая с началом нападения России на Украину, не стала упоминать об этом прямым текстом в своем блоге, а заняла позицию "и вашим, и нашим", в очередной раз поделилась своим "ценным мнением".

Стужук, которая недавно инсценировала нападение "коктейлями Молотова" на своей дом в Риге, где она проживает со своим сожителем и тремя детьми от первого брака, высказалась по поводу празднования Рождества.

"Как говорится, лучше бы так молитвы читали, как спорить, когда праздновать. Жаль, что теперь и такие раздоры", - написала ставшая вдруг набожной Стужук, которая вела целую антивакцинаторскую кампанию против коронавируса, от которого, к слову, умер ее первый муж Дмитрий Стужук.

Она также вспомнила, что она из Украины и даже вспомнила украинский язык, но не смогла дописать свою мысль, не используя язык оккупантов и насильников: "Дай бог только "миру та затишку кожному в сердці (орфография сохранена - авт.), в домівці, в сім‘ї". Пускай празднуется, когда празднуется. Чувствуется, как чувствуется. Верится во что верится. Лишь бы с добром и любовью!".