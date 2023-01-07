УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

"Лучше бы так молились, как спорят": недалекая Стужук поделилась "ценным мнением" в отношении Рождества

7 января 2023, 16:38
Блогерша молчит о войне в Украине, но продолжает делиться своим никому не нужным мнением.
София Стужук
София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Скандальная блогерша София Стужук, которая с началом нападения России на Украину, не стала упоминать об этом прямым текстом в своем блоге, а заняла позицию "и вашим, и нашим", в очередной раз поделилась своим "ценным мнением".

Стужук, которая недавно инсценировала нападение "коктейлями Молотова" на своей дом в Риге, где она проживает со своим сожителем и тремя детьми от первого брака, высказалась по поводу празднования Рождества.

"Как говорится, лучше бы так молитвы читали, как спорить, когда праздновать. Жаль, что теперь и такие раздоры", - написала ставшая вдруг набожной Стужук, которая вела целую антивакцинаторскую кампанию против коронавируса, от которого, к слову, умер ее первый муж Дмитрий Стужук.

'Лучше бы так молились, как спорят': недалекая Стужук поделилась 'ценным мнением' в отношении Рождества

Она также вспомнила, что она из Украины и даже вспомнила украинский язык, но не смогла дописать свою мысль, не используя язык оккупантов и насильников: "Дай бог только "миру та затишку кожному в сердці (орфография сохранена - авт.), в домівці, в сім‘ї". Пускай празднуется, когда празднуется. Чувствуется, как чувствуется. Верится во что верится. Лишь бы с добром и любовью!".

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:38

"Лучше бы так молились, как спорят": недалекая Стужук поделилась "ценным мнением" в отношении Рождества

16:21

Президент Зеленский приостановил гражданство 13 иерархов УПЦ МП - СМИ

16:20

"Готовят замес": астрологи назвали критический регион Украины до конца января и месяц исхода войныВидео

16:11

"Ребятам на передовую": Пресняков отдал свои гонорары на нужды оккупантов

15:57

"Есть политический раскол": патриарх Кирилл "наехал" на Украину из-за "смены вектора развития"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:49

Семь мужских имен, владельцам которых на роду написано стать начальником

15:41

"Газовикам" звонить бесполезно: почему газ в конфорке становится оранжевымВидео

15:13

Влад Яма ошарашил длинной шевелюрой с челкой

15:06

Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

Реклама
14:49

Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не зналВидео

14:39

Отстранение Путина от власти и военная операция ВСУ: Жданов назвал два пути освобождения КрымаВидео

14:25

Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздникВидео

14:22

Собчак "похоронила" Михалкова, россияне в истерикеВидео

14:19

Стало хуже: Михалкова перевели в реанимацию

13:53

Военный эксперт объяснил, подойдут ли ВСУ немецкие БМП MarderВидео

13:39

Митрополит ПЦУ Епифаний впервые провел Рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской ЛаврыВидео

13:04

Кокаин, потеря девственности и отмороженный пенис: принц Гарри ошарашил новой порцией откровений

12:53

Жданов спрогнозировал, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь ПутинаВидео

12:49

Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгораниеВидео

12:45

"На Западе до сих пор боятся победы Украины": Жданов объяснил, почему капитуляция РФ неизбежнаВидео

Реклама
12:43

"Хватит на нас нападать и ненавидеть": злобная участница "Холостяка" оскандалилась заявлением об украинском языке

12:35

Украине могут дать батарею ПВО SAMP-T: они поражают цели на дальности более 100 км и сильны как ПРОВидео

12:05

Как сделать невероятно сочную и вкусную домашнюю колбасу: обалденные секреты приготовленияВидео

12:04

Православное ПВО: на базу Энгельс РПЦ привезла икону от "бавовны"

12:01

ВСУ одним махом уничтожили 150 военных РФ, в том числе 10 офицеровВидео

12:00

Война так обескровит РФ, что она согласится на границы 1991 года и отдаст ядерное оружие – ЖдановВидео

11:46

"В Бахмут едет волонтерить": Ступку высмеяли за тусовки в Маями с новой пассией

11:32

Армия Украины наступает на Луганщине, войска РФ в ответ могут взорвать дамбу в Сватово – ЦНСВидео

11:20

Массовку решили не собирать: Путин был один на рождественском богослуженииВидео

11:12

Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавкиВидео

10:42

Пропавшая "Валюха" из "Сватов" вышла на связь: что случилось

10:42

Войска РФ нарушили фейковое "перемирие", которое объявил Путин – ПентагонВидео

10:40

Обои можно не срывать: как убрать плесень на стенах

10:37

С вами живет синоптик: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

09:55

На сколько у России хватит ресурса: Гудков рассказал, как долго может длиться войнаВидео

09:31

"Смелый и решительный шаг к капитуляции": Путина разнесли в РФ за "перемирие" – ISWВидео

09:30

Гороскоп на неделю 9-15 января 2023: горящие сроки, нервы и конфликты принесет судьбаВидео

09:30

Поздравление с Днем ангела Марии - картинки и открытки, Собор Пресвятой БогородицыФото

09:07

Кричал не только "Героям слава": выступление Галкина в Дубае заставило россиян плеваться желчьюВидео

08:32

"Перемирие" от Путина – цинизм: Россия хочет паузу, чтобы снова напасть на Украину – Госдеп СШАВидео

Реклама
08:30

Барахлу на кухне не место: как часто нужно менять сковородкиВидео

08:28

ВСУ ликвидировали сына представителя КадыроваВидео

08:20

Что россияне будут делать, когда Су-25 и Ка-52 закончатся?мнение

08:00

Светлый праздник Рождества: что пожелать близким в этот волшебный день

07:34

Финляндия передаст Украине танки Leopard 2: в Хельсинки назвали условиеВидео

06:20

Почему Путину вдруг захотелось "нормально отпраздновать Рождество"мнение

03:13

"Главное кормилицу не испачкать": Волочкова ушла в отрыв на МальдивахВидео

02:10

Резкое похолодание до - 20°: синоптики назвали украинцам сроки ледяного прогнозаВидео

01:33

Повторное наступление РФ на Киев: российский оппозиционер оценил риск вторжения из БеларусиВидео

01:00

Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023: Тельцам – романтический ужин, Весам – вихрь событий

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять