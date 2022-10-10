'Чего хотели, то и получаете': предательница Стужук цинично объяснила утреннюю бомбежку Украины

Стужук / Instagram

Украинская блогерша София Стужук, которая с начала нападения России на Украину не открыла свой рот и ни слова сказала о том, что Россия устроила геноцид для украинцев, пробила своими высказываниями очередное дно.

В частности, она опубликовала ссылку на очередного блогера, который "поясняет", почему Россия начала массировано обстреливать Украину ракетами утром, 10 октября. По мнению предательницы, все дело в том, что украинцы радовались попаданию по Крымскому мосту в оккупированном Крыму.

"Повторяю еще раз - куда внимание, туда энергия. Что хотели, то и получаете", - процитировала она некоего Женю.

Стужук продолжает свою блогерскую деятельность уже из Европы, рекламируя при этом российские товары и услуги, а также мошенников.

Напомним, ранее стало известно о том, что, несмотря на войну, Стужук продолжает рекламировать россиян, которые призывают убивать украинцев, блогерша еще и ведет себя безответственно, пиаря мошенниц и весьма уверенно призывая вкладывать деньги.

Интересно, что каждый раз, она сопровождает свои лажи жалобами на личную драму, видимо, чтобы смягчить реакцию обманутых ею фоловеров.

Миллионерша, которая выехала из воюющей Украины в безопасное место, которая продолжает замалчивать геноцид украинцев и зарабатывать на своей аудитории, каждый раз плачет и демонстрирует всем свою псевдо драму.

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