Забросали коктейлями Молотова: на блогершу Стужук совершили нападение ночью

Стужук / Instagram

Дом украинской блогерши Софи Стужук, которая молчит о войне в Украине, несмотря на огромную аудиторию в России и Украине, этой ночью обкидали коктейлями Молотова.

Как сообщила она на своей странице в Instagram, этой ночью в Риге неизвестные совершили покушение на дом, где находилась "беременная женщина и пятеро детей". "Просто чудо, что мне сегодня не спалось", - говорит Стужук.

Она также написала, что они ждут полицию.

Отметим, что блогерша уже на протяжении нескольких дней обвиняет в травле на себя некую Юлю. Между тем, Стужук, которая на начало войны имела огромную аудиторию в России и Украине молчала о войне, о том, как Россия обстреливает мирные города и убивает украинских женщин и детей.

Пользователи активно жаловались на акаунт Стужук и его периодически блокируют.

Ее позиция в отношении Украины напоминает "и вашим, и нашим". Она несколько раз говорила, что ей с "другой стороны виднее" и "не все так однозначно".

Поэтому речь, скорее всего, не о травле, а о том, что во время, когда идет война в твоей стране, нужно кричать об этом и защищать свою родину, а не строить из себя "голубя мира" и говорить, что молчать правильно, ведь "нельзя плодить ненависть".

Ранее Стужук опубликовала ссылку на очередного блогера, который "поясняет", почему Россия начала массировано обстреливать Украину ракетами утром, 10 октября. По мнению предательницы, все дело в том, что украинцы радовались попаданию по Крымскому мосту в оккупированном Крыму.

"Повторяю еще раз - куда внимание, туда энергия. Что хотели, то и получаете", - процитировала она некоего Женю.

Стужук продолжает свою блогерскую деятельность уже из Европы, рекламируя при этом российские товары и услуги, а также мошенников.

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