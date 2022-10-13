'Лучше бы на сварку посмотрел': Гордон показал 'романтические' вечера россиян в ванной

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Украинский журналист Дмитрий Гордон часто постит интересные видео зарисовки из жизни животных, ой, россиян. На этот раз в фокус попала романтическая парочка, которая забравшись в ванную пытается выпить шампанского.

Беззубый романтический герой пытается возомнить себя голливудским мачо и выливает часть шампанского своей музе.

Но в какой-то момент что-то пошло не так и муза психонула. Ей не понравилось пить шампанское с волос и она матом "поблагодарила" своего принца за алкогольное орошение.

Подписчики Гордона с удовольствием насладились неудавшейся семейной идиллией.

"Лучше бы на сварку посмотрел", "То есть эволюция их обошла настолько, они не знают что шампанское пьют... А ванна скорее всего сп..а в Украине...", "Это какие-то богатые, стиралка стоит", "Это могли быть мы с тобой, но ты не хочешь быть счастливой", - посмеялись над бурятскими Ромео и Джульеттой.

Напомним, ранее Гордон опубликовал странную песню.

На своей странице в Instagram, он выложил видео, где некая барышня в венке цвета российского триколора, воет песню о двух сестрах, подразумевая Россию, которая убивает украинцев и Украину.

"Осторожно, можно вырвать", - подписал отвратительное видео Гордон.

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