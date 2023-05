"Лучше будь добр ко мне": топ-5 песен Тины Тернер, кои должен услышать каждый

Музыкальная карьера Тины Тернер длилась более 50 лет, и существенно повлияла на облик современной музыки практически всех жанров - от R&B до рока.

Лучшие хиты Тины Тернер

24 мая в Швейцарии на 83-ем году жизни умерла легендарная Тина Тернер. Продолжительная болезнь забрала жизнь королевы рок-н-ролла, но не отнимет у поклонников ее музыкальное наследие.

Главред собрал собственный топ песен Тины Тернер, которые просто необходимо послушать.

Proud Mary

Песня, которую Тина Тернер впервые исполнила с Айком - она стала вторым синглом их альбома Workin' Together, вышедшего в январе 1971. "Гордая Мэри" - это кавер на песню группы Creedence Clearwater Revival, и является поистине уникальным произведением. Его перепевали бесчисленное количество раз, своим праотцам хит принес место в Зале славы рок-н-ролла, а Тине Тернер - первое признание, более миллиона проданных экземпляров и топовые позиции в мировых чартах.

The Best

Оригинальным исполнителем этой песни является Бонни Тайлер, однако мировую славу "The Best" принесло все же роковое звучание и грациозные но в то же время уверенные и решительные танцы Тины Тернер. Ее версия вышла через год после оригинала - в 1989-ом, и все еще попадает в мировые чарты. К тому же этот хит есть в каждой подборке вдохновляющей музыки!

I Don't Wanna Lose You

Этот трек из седьмого сольного альбома Foreign Affair был воспринят критиками достаточно сдержанно: от Тины Тернер привыкли получать только качественный продукт, и "I Don't Wanna Lose You" не подвел. Тем не менее фанаты оценили песню по достоинству - наибольшую популярность она снискала на танцполах Европы.

Goldeneye

Заглавная тема фильма о Джеймсе Бонде 1995 года "Золотой глаз" была обречена на успех, ведь музыку и слова для нее написали Боно и Эдж из U2, а исполнила - блистательная Тина Тернер. Песня попала в топ-5 чартов Австрии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также в топ-10 Великобритании.

Better Be Good To Me

Еще один блистательный кавер в коллекции Тины Тернер. Оригинал исполнила группа Spider в 1981 году, а три года спустя с этой же песней Тернер вознеслась на пятую строчку в чарте Billboard Hot 100 и шестое место в чарте R&B/Hip-Hop. В 1986 году "Better Be Good To Me" принесла певице Грэмми за "Лучшее женское вокальное рок-исполнение"

