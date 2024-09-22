Лорак с мясистыми ляжками засветила лишнего

Лорак на сцене опозорилась, оказавшись почти без костюма.

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Ани Лорак опозорилась на сцене/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак выступила на одной из вечеринок.

Она пела на сцене вместе с российским рэпером и ее костюм подскочил слишком высоко. На видео, который опубликовал Instagram-канал Showbusiness24, Лорак пытается танцевать на сцене и ее костюм "подскакивает" слишко высоко.

Однако на помощь мясистым ляжкам Лорак прибежала путинистка Кудрявцева. Она подозвала к себе приседающую Лорак и оттянула ее костюм вниз. Жест доброй воли Кудрявцева завершила красноречивым жестом, который как нельзя лучше характеризует и ее саму, и всю российскую эстраду.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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