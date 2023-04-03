Лорак по бартеру вывезла своего йога-инструктора в Дубай

Артистка Ани Лорак поехала горевать в Дубай за своими российскими концертами.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая встала на сторону агрессора России в ее кровавой войне против Украины, отправилась "выгуливать" своего инструктора по йоге в Дубай.

Соответствующим постом певица-предательница поделилась на своей странице в Instagram.

Судя по всему Лорак, которой отменяют концерты не только в Европе, а и в ее любимой террористической России, отправилась отдыхать по бартеру. Ведь как иначе можно объяснить неприкрытую рекламу и тэги на один из люксовых отелей ОАЭ.

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Лорак со своим возлюбленным / Instagram

Лорак также предусмотрительно закрыла комментарии к своему посту, опасаясь народного гнева. Отдых то отработать надо, поэтому пришлось показать, где и как отдыхается. А вот открыть комментарии духу не хватило. Как впрочем, и в остальных ситуациях.

Певица, которую не хотят видеть на сценах российских городов, вывезла также на отдых и своего нового возлюбленного, молодого отца и инструктора по йоге. Парочка засветилась на пляже. Однако Лора не выглядит счастливой и радостной. Видимо скоро, ей достануться бартеры в российских Сочи, где она будет рекламировать советские санатории и лечения озокеритом и клизмами.

Лорак лишается работы в стране-агрессоре России

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Испугавшись того, что она лишится своего единственного заработка, Лорак поспешила оправдаться и заявила, что украинские власти поставили ей ультиматум.

"Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне", - отметила Лорак.

Также Лорак отметила на то, что в России ее обвинили в поддержке ВСУ.

"Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", - заявила Лорак.

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