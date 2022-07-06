Лорак на грани банкротства: в России рассказали, что стало с компанией певицы

Ани Лорак оказалась в черном списке/ Фотот facebook.com/AniLorak

Российский бизнес украинской певицы Ани Лорак, которая молчит о войне и нападении россии на Украину, пошел под откос.

По информации Комсомольской правды, в 2020 году ООО "Ани Лорак Продакшн", которое занимается организацией концертов, выпуском песен и клипов, певица смогла отстоять после секс-скандала с Меладзе. Уже тогда налоговая служба РФ чуть не закрыла прибыльное предприятие из-за неправильного юридического адреса, но Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак. - Ред.), как единственный учредитель, устранила все недочеты.

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Как сообщает издание, 20 июня налоговая служба приняла решение о закрытии компании. "Говоря официальным языком, о "предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ". Судя по тому, что решение о предстоящем исключении опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" от 22.06.2022, компания "Ани Лорак Продакшн" уже близка к закрытию, - разъяснил kp.ru юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела на своем YouTube-канале "Форс-мажор". - Через три месяца организация должна быть ликвидирована", - пишет КП.

Юридические документы Лорак/ Kp.ru

Кроме того, оказалось, что банковские счета Лорак заблокированы и компания Лорак попала в черный список должников ФНС. В такие списки обычно попадают те, кто не платит обязательные отчисления, или более года не предоставляет налоговую отчетность.

По данным kp.ru, ранее ООО "Ани Лорак Продакшн" исправно пополняло бюджет на сумму от 160 до 850 тысяч рублей в год. Однако, данных по уплате налогов и страховых взносов за 2021 год нет. Скорее всего, именно поэтому звездную фирму хотят закрыть.

Напомним, украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в россии, а также ни словом не обмолвилась о войне в Украине и убийствах украинских женщин и детей российской армией, после вечеринки у Киркорова, засветилась на корпоративе.