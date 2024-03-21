Милявская призналась, что жизнью ее в основном руководит животный страх.

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Лолита Милявская после голой вечеринки - Лолита жалуется на страх / коллаж: Главред, фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya, скриншот YouTube

Певица Лолита Милявская, которая родилась, выросла, и начинала свою карьеру в Украине, сейчас поддерживает страну-оккупанта. Однако, несмотря на это, артистка наотрез отказывается петь для оккупантов на фронте.

Она не хочет это делать в целом, и не считает нужным развлекать их, чтобы замолить грехи перед власть имущими за "голую вечеринку". В своем недавнем интервью, первом за 2.5 месяца "отмены", она обосновала свою позицию.

Так Милявская рассказала, что единожды уже была на оккупированных территориях. Там она услышала взрыв, который вселил в нее животный страх. С тех пор она отказывается "быть мясом" ради честолюбивых планов путина.

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Также певица пожаловалась на панические атаки - теперь ее пугают громкие звуки. Впрочем, это не натолкнуло ее на мысли о том, что переживают мирные люди в Украине каждый день из-за страны-оккупанта, которой она поклоняется, и злой иронии в своих страхах Лолита не замечает.

"Я сейчас бы уже никуда не поехала. Скажу честно, потому что я трус, потому что на мне ответственность за мою семью. Я читала заметку о том, что снаряд попал в зале в концертную группу. ... Во-первых, мы работаем с радио. Мы – офигенная мишень, куски мяса, от которых толку ноль... Тот страх, который я пережила там, мне его хватило. Я ненавижу салюты. Я ненавижу людей, которые взрывают петарды на улице. Я после Донецка слышать салют не могу. У меня начинается паническая атака", - сетует Милявская.

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Ранее путинистка Лариса Долина раскрыла детали покушения, во время которого она получила ножевое ранение. На нее в подъезде напал вооруженный мужчина.

Также стало известно, что сын Стивена Сигала сыграл свадьбу с россиянкой в стране-оккупанте. Актер и его отпрыск поддерживают рф и одобряют войну в Украине.

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