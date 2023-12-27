LOBODA с детский хором спела известную украинскую песню

Праздничное муд-видео с украинским культурным кодом стало импульсивной мечтой о беззаботности, призналась Лобода Главреду.

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LOBODA спела с детским хором "Щедрика" Леонтовича / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба LOBODA

Миру сложно представить зимние праздники без песни "Carol of the bells", она же "Щедрик" авторства легендарного украинского композитора Николая Леонтовича. Многие артисты в канун Нового года представляют собственные версии мелодии, известной каждому.

К примеру, в этом году на Рождество LOBODA исполнила "Щедрика" вместе с детским хором. Более 100 юных артистов из детского хора Riga Cathedral Boys Choir и рижской школы Ita Kozakēviča выводили трепетные ноты песни, которая стала синонимом рождественского чуда.

Праздничный видео-сюрприз для фанатов Лобода представила на своем YouTube-канале. Съемки при содействии латвийско-украинской команды прошли в одном из старейших музеев Риги.

Певица отметила в комментарии Главреду, что при создании нового звучания известной песни руководствовалась желанием поддержать украинское культурное наследие. Не обошлось, конечно, и без мечты о новогоднем чуде.

"Это было импульсивное желание порадовать — похоже на то, что возникает, когда хочется вручить самый лучший новогодний подарок любимому человеку. Мне очень хотелось подарить поклонникам улыбку, пусть недолгий, но искренний миг беззаботности и радости, которая бывает только в детстве. Нам всем стоит почаще туда возвращаться", - уверена LOBODA.

Смотрите видео "Щедрика" в исполнении LOBODA и детского хора:

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