Наталья Валевская заподозрила в плагиате участницу Нацотбора на Евровидение-2024

На прошлой неделе стало известно имя 11 финалиста Национального отбора на Евровидение-2024. Больше всех голосов набрала певица под псевдонимом Anka. В финале Нацотбора, который состоится в начале февраля, артистка выступит с треком "Палала".
И это был бы не Нацотобор, если бы обошлось без скандалов. Так известная украинская певица Наталья Валевская заметила в песне Anka подозрительное сходство с ее треком, который вышел в 2006 году под таким же названием.
Сперва поклонники Валевской, а позже и сама артистка, обратили внимание, что припевы песен очень похожи. У Натальи: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка! Падала, падала, падала та й казали люди "гірко!" У Anka: "Палала, падала, палала доки зірка з неба падала. Палала, падала, палала доки зірка з неба падала".
На своей странице в Instagram Наталья Валевская предложила общественности сравнить два трека. Ожидаемо, мнения разделились: кто-то видит в происходящем простое совпадение, кто-то - настоящий плагиат.
Anka, ее представители или Суспільне подозрения Валевской пока не комментируют.
Ранее стали известны имена 10 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.
Также украинский репер Олег Псюк прокомментировал слухи о своем уходе из группы Kalush Orchestra, вместе с которой одержал победу на Евровидении в 2022 году.
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