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Наталья Валевская заподозрила в плагиате участницу Нацотбора на Евровидение-2024

Анна Подгорная
26 декабря 2023, 21:20
Песня Anka напомнила хит певицы 17-летней давности.
Наталья Валевская, Anka
Наталья Валевская заподозрила Anka в плагиате / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official, instagram.com/anka.korchenova

На прошлой неделе стало известно имя 11 финалиста Национального отбора на Евровидение-2024. Больше всех голосов набрала певица под псевдонимом Anka. В финале Нацотбора, который состоится в начале февраля, артистка выступит с треком "Палала".

И это был бы не Нацотобор, если бы обошлось без скандалов. Так известная украинская певица Наталья Валевская заметила в песне Anka подозрительное сходство с ее треком, который вышел в 2006 году под таким же названием.

Сперва поклонники Валевской, а позже и сама артистка, обратили внимание, что припевы песен очень похожи. У Натальи: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка! Падала, падала, падала та й казали люди "гірко!" У Anka: "Палала, падала, палала доки зірка з неба падала. Палала, падала, палала доки зірка з неба падала".

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На своей странице в Instagram Наталья Валевская предложила общественности сравнить два трека. Ожидаемо, мнения разделились: кто-то видит в происходящем простое совпадение, кто-то - настоящий плагиат.

Anka, ее представители или Суспільне подозрения Валевской пока не комментируют.

Валевская заподозрила Anka в плагиате
Наталья Валевская заподозрила Anka в плагиате / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Ранее стали известны имена 10 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.

Также украинский репер Олег Псюк прокомментировал слухи о своем уходе из группы Kalush Orchestra, вместе с которой одержал победу на Евровидении в 2022 году.

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