Лобода показала две полоски на тесте, поклонники не находят себе места: "держитесь"

Такая новость ошарашила фанатов певицы.
Певица Светлана Лобода опубликовала в соцсетях снимок теста, на котором показала две полоски.
Таким образом певицы сообщила, что у нее обнаружили коронавирус.
"Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением...", - написала исполнительница в подписи к посту.
Также она отметила, что ей пришлось перенести концерт в Минск-Арена на 4 марта. При этом певица заявила, что не нужно сдавать билеты или обменивать их.
А вот в комментариях под постом уже начался переполох - многие ее поклонники обрадовались, увидев две полоски на тесте, подумав, что она беременна.
"Ой,я сначала про две полоски подумала! А потом пост прочла! Наискорейшего выздоровления", "Сначала, ещё не открыв пост через уведомление, подумала, что Вы решились на третьего. Скорейшего выздоровления", "Поправляйтесь. Я подумала сначала, что это другие две полоски", "Держитесь, Света", - писали в комментариях под постом певицы.
Читайте также:
- Лобода ошеломила сочной фигурой в соблазнительном купальнике
- Лобода поразила архивным фото: как выглядела звезда 30 лет назад
- Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери от загадочного мужчины