Лобода показала две полоски на тесте, поклонники не находят себе места: "держитесь"

Светлана Лобода показала две полоски на тесте / instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода опубликовала в соцсетях снимок теста, на котором показала две полоски.

Таким образом певицы сообщила, что у нее обнаружили коронавирус.

"Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением...", - написала исполнительница в подписи к посту.

Также она отметила, что ей пришлось перенести концерт в Минск-Арена на 4 марта. При этом певица заявила, что не нужно сдавать билеты или обменивать их.

instagram.com/lobodaofficial/

А вот в комментариях под постом уже начался переполох - многие ее поклонники обрадовались, увидев две полоски на тесте, подумав, что она беременна.

"Ой,я сначала про две полоски подумала! А потом пост прочла! Наискорейшего выздоровления", "Сначала, ещё не открыв пост через уведомление, подумала, что Вы решились на третьего. Скорейшего выздоровления", "Поправляйтесь. Я подумала сначала, что это другие две полоски", "Держитесь, Света", - писали в комментариях под постом певицы.

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