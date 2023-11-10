Лиза Ющенко похвасталась телом на Мальдивах

Сильно уставшая Лиза Ющенко, которая живет в России и отмалчивается по поводу войны в Украине, отправилась отдыхать на Мальдивы.
Конечно-же соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Сестра украинской общественной деятельницы и волонтерки Маши Ефросининой, а также бывшая жена сына экс-президента Украины Виктора Ющенко, показалась в черном купальнике, стоящая в воде.
Себя на фоне голубой воды и бунгало Ющенко посчитала открыткой. И без особой фантазии также подписала свой пост.
Лиза Ющенко решила, что она открытка:
Известно, что с начала войны Ющенко не просто не сказала ничего о том, что Россия напала на Украину, она также продолжает наслаждаться своей лакшери-жизнью в террористической России, тусить на вечеринках своих российских подруг, ходить по салонам красоты и в целом хвастаться своим достатком, пока в Украине хоронят военных.
Напомним, ранее в сети появился снимок одной из 5 внуков бывшего президента Украины - 13-летней Варвары. Ющенко показала дочь-подростка, и отметила, что девочка очень скучает по ней. На фото Варвары, которая становится все больше похожа на Лизу, подписчики заметили одну любопытную деталь.
Ранее также Ющенко заговорила о войне. Но снова абстрактно. Так, на своей странице в Instagram, где она показывает свою лакшери-жизнь в террористической России, вместе со своим российским мужем, она поздравила себя любимую с днем рождения и "загадала желание".
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