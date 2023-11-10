Лиза Ющенко похвасталась телом на Мальдивах

Сестра Маши Ефросининой не ощущает последствий войны на себе.

https://stars.glavred.info/liza-yushchenko-pohvastalas-telom-na-maldivah-10515802.html Ссылка скопирована

Лиза Ющенко, Маша Ефросинина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/liza_u

Сильно уставшая Лиза Ющенко, которая живет в России и отмалчивается по поводу войны в Украине, отправилась отдыхать на Мальдивы.

Конечно-же соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Сестра украинской общественной деятельницы и волонтерки Маши Ефросининой, а также бывшая жена сына экс-президента Украины Виктора Ющенко, показалась в черном купальнике, стоящая в воде.

видео дня

Себя на фоне голубой воды и бунгало Ющенко посчитала открыткой. И без особой фантазии также подписала свой пост.

Лиза Ющенко решила, что она открытка:

Уставшая от салонов Лиза Ющенко на Мальдивах / Фото Instagram/liza_u

Известно, что с начала войны Ющенко не просто не сказала ничего о том, что Россия напала на Украину, она также продолжает наслаждаться своей лакшери-жизнью в террористической России, тусить на вечеринках своих российских подруг, ходить по салонам красоты и в целом хвастаться своим достатком, пока в Украине хоронят военных.

Напомним, ранее в сети появился снимок одной из 5 внуков бывшего президента Украины - 13-летней Варвары. Ющенко показала дочь-подростка, и отметила, что девочка очень скучает по ней. На фото Варвары, которая становится все больше похожа на Лизу, подписчики заметили одну любопытную деталь.

Ранее также Ющенко заговорила о войне. Но снова абстрактно. Так, на своей странице в Instagram, где она показывает свою лакшери-жизнь в террористической России, вместе со своим российским мужем, она поздравила себя любимую с днем рождения и "загадала желание".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.