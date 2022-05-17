Литовская конкурсантка эмоционально отреагировала на ноль от украинского жюри на Евровидении-2022

Моника Лю обратилась ко всем украинцам с речью.
Представительница Литвы на Евровидении-2022 Моника Лю была едва ли не самой горячей поклонницей и группой поддержки для конкурсантов из Украины, которые одержали победу в конкурсе - группы Kalush Orchestra.
Она же была одной из тех, кто вполне искренне порадовался их виктории. Увы, и она стала частью скандала с количеством голосов, которые поставило профессиональное жюри Украины странам, оказывающим поддержку Украине.
Так, по итогам голосования, Kalush Orchestra от Литвы получили максимальное колличество баллов - 12, тогда как Моника Лю от Украины - 0.
Литовская конкурсантка заняла 14 место на Евровидении-2022, но, похоже, не очень огорчена этим. Радость от победы Украины на конкурсе для певицы оказалась сильнее. Об этом Моника сообщила на своей странице в Instagram.
"Мои дорогие украинцы, я получаю от вас так много сообщений касательно голосов жюри. Вам не должно быть стыдно! Я получаю так много поддержки от украинских зрителей, и я очень вам благодарна! Но в конце концов все сейчас ради вас, и я не могу быть еще счастливее за моих друзей Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа! Я 100% приеду в Киев! Слава Украине!" - пишет Моника Лю.
Читайте такжеПриходько призналась, что ей не стыдно от того, что она на Евровидении представляла Россию
Ранее лидер Kalush OrchestraОлег Псюк и его девушка попали на первые полосы британских газет - папарацци поймали их в момент поцелуя.
Другие новости:
- Скандал за скандалом: Ирина Федишин опозорилась с помощью для ВСУ
- "Надо начистить помойную харю прямо в зале": украинский комик глупо пошутил про погибших воинов ВСУ
- "Все мои братья с оружием": Притула рассказал, как он справляется с войной