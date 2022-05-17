Литовская конкурсантка эмоционально отреагировала на ноль от украинского жюри на Евровидении-2022

Моника Лю прокомментировала оценки на Евровидении-2022 / instagram.com/monika_liu_official

Представительница Литвы на Евровидении-2022 Моника Лю была едва ли не самой горячей поклонницей и группой поддержки для конкурсантов из Украины, которые одержали победу в конкурсе - группы Kalush Orchestra.

Она же была одной из тех, кто вполне искренне порадовался их виктории. Увы, и она стала частью скандала с количеством голосов, которые поставило профессиональное жюри Украины странам, оказывающим поддержку Украине.

Так, по итогам голосования, Kalush Orchestra от Литвы получили максимальное колличество баллов - 12, тогда как Моника Лю от Украины - 0.

Литовская конкурсантка заняла 14 место на Евровидении-2022, но, похоже, не очень огорчена этим. Радость от победы Украины на конкурсе для певицы оказалась сильнее. Об этом Моника сообщила на своей странице в Instagram.

"Мои дорогие украинцы, я получаю от вас так много сообщений касательно голосов жюри. Вам не должно быть стыдно! Я получаю так много поддержки от украинских зрителей, и я очень вам благодарна! Но в конце концов все сейчас ради вас, и я не могу быть еще счастливее за моих друзей Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа! Я 100% приеду в Киев! Слава Украине!" - пишет Моника Лю.

Моника Лю прокомментировала оценки на Евровидении-2022 / instagram.com/monika_liu_official

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Ранее лидер Kalush OrchestraОлег Псюк и его девушка попали на первые полосы британских газет - папарацци поймали их в момент поцелуя.

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