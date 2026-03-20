Linkin Park зарегистрировали в РФ товарный знак - детали

Анна Подгорная
20 марта 2026, 03:01
Коллектив подал соответствующее заявление в росслужбы.
Linkin Park
Linkin Park сейчас - группа регистрирует свой бренд в РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/linkinpark

  • Что значит регистрация Linkin Park товарного знака в стране-оккупанте
  • Что коллектив говорил о войне в Украине

Американская рок-группа Linkin Park вслед за лидером группы Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето зарегистрировала товарный знак с новым логотипом коллектива. Он изменился в 2024 году с приходом в Linkin Park новой солистки Эмили Армстронг.

Новость о заявке в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) публикуют росСМИ. Зарегистрированный бренд даст возможность производить и продавать аксессуары с логотипом коллектива и музыкальную продукцию, а также предоставлять услуги в сфере развлечений.

Стоит отметить, что в начале полномасштабной войны один из сооснователей Linkin Park Бред Делсон публично выразил поддержку Украине. Официальную позицию группа не озвучивала.

Linkin Park
Linkin Park сейчас - группа регистрирует свой бренд в РФ / фото: facebook.com/linkinpark

Ранее Главред рассказывал о худшем кинопоцелуе в карьере Николь Кидман. Звезда призналась, кто из коллег-актеров неприятно удивил ее на съемочной площадке.

Также Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, раскрыл правду о здоровье певца, который официально покинул сцену и лишь изредка появляется на светских мероприятиях.

О группе: Linkin Park

Linkin Park - американская рок-группа, основанная в 1996 году под названием Xero и исполняющая музыку преимущественно в стилях альтернативный метал, ню-метал и рэп-метал (раннее творчество), альтернативный рок, электроник-рок, поп и поп-рок (позднее творчество). Существует с 2000 года под названием Linkin Park. Группа входит в число самых продаваемых групп 21-го века и самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире, в общей сложности продав более 100 миллионов экземпляров альбомов по всему миру. Группа была шесть раз номинирована и два раза удостоилась награды "Грэмми". Linkin Park взяли паузу после того, как 20 июля 2017 года вокалист Честер Беннингтон совершил самоубийство. В сентябре 2024 года группа воссоединилась и объявила о новом альбоме From Zero и новых участниках, сообщает Википедия.

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
Бывший жених Melovin рассказал о новом романе

РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

Изящная, как фея: как выглядит 17-летняя дочь солиста ТІК

Звезда "Розтину покаже" назвал трех самых красивых актрис Украины

Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядомВидео

Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера

Синоптик удивила прогнозом: какой будет погода в Киеве 20 марта

График отключений переписали: свежие графики для Днепра и области на 20 мартаФото

Ракетные удары по Москве: в Foreign Policy узнали о подготовке мощной атаки

Свет будет не у всех: график отключений для Запорожской области на 20 марта

Украинская олимпийская чемпионка раскрыла пол первенца

Часы со светом изменились: графики отключений для Черкасской области на 20 марта

Почти безумие: их отправили на выжженную землю и через 40 лет эффект сразил всех

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победаВидео

В сети появилось свежее фото Лины Костенко: как она выглядит в свои 96 лет

Люди, рождённые в конкретные четыре месяца, обладают уникальной харизмой

Температура поднимется: в какой из дней выходных в Днепре будет теплее всего

"Я очень рада": известная певица сделала прогноз об окончании войны в Украине

Когда закончится война с Ираном: раскрыт неожиданный прогноз и главное условие

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

Ситуация изменилась: украинцам рассказали об отключении света на 20 марта

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из УкраиныВидео

Враг изменил тактику: эксперт назвал два направления, на которых РФ концентрирует силы

Один гениальный трюк навсегда избавит раковину от грязи и засоров: в чем "фишка"

Была царицей семь дней: как галичанка покорила Москву и за что прокляла Романовых

От гуманитарного бремени к экономическому двигателю: новая роль внутренне перемещенных лиц в жизни общинмнение

Денисенко рассказал, как конфликт вокруг Ирана влияет на мировую политику и переговорымнение

Штрафы и полиция — почему в Испании нельзя делать ремонт, объяснение удивитВидео

Черешня перестанет "лысеть": метод обрезки, который удваивает количество плодовВидео

Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации

Разведка узнала планы РФ о новом наступлении: полковник назвал направление атаки

Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли Керри Брэдшоу

Девушка назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности: может помочь

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

Вышло в свет переиздание книги "Магда" Сай-Боднара: в сети делятся впечатлениями

США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

Дороже - не всегда лучше: правда о жирности сливочного масла

Деревня, где время остановилось: почему люди ушли и больше не вернулись

Главный секрет свежести: одни трюк с салфеткой спасёт продукты в холодильникеВидео

Чем пахнет Наталка Денисенко: духи для легкости и солнечного настроенияВидео

Кому придётся всё менять: Таро-прогноз на новолуние 19 марта для всех знаковВидео

