Linkin Park зарегистрировали в РФ товарный знак - детали

Linkin Park сейчас - группа регистрирует свой бренд в РФ

Что значит регистрация Linkin Park товарного знака в стране-оккупанте

Что коллектив говорил о войне в Украине

Американская рок-группа Linkin Park вслед за лидером группы Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето зарегистрировала товарный знак с новым логотипом коллектива. Он изменился в 2024 году с приходом в Linkin Park новой солистки Эмили Армстронг.

Новость о заявке в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) публикуют росСМИ. Зарегистрированный бренд даст возможность производить и продавать аксессуары с логотипом коллектива и музыкальную продукцию, а также предоставлять услуги в сфере развлечений.

Стоит отметить, что в начале полномасштабной войны один из сооснователей Linkin Park Бред Делсон публично выразил поддержку Украине. Официальную позицию группа не озвучивала.

Ранее Главред рассказывал о худшем кинопоцелуе в карьере Николь Кидман. Звезда призналась, кто из коллег-актеров неприятно удивил ее на съемочной площадке.

Также Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, раскрыл правду о здоровье певца, который официально покинул сцену и лишь изредка появляется на светских мероприятиях.

О группе: Linkin Park Linkin Park - американская рок-группа, основанная в 1996 году под названием Xero и исполняющая музыку преимущественно в стилях альтернативный метал, ню-метал и рэп-метал (раннее творчество), альтернативный рок, электроник-рок, поп и поп-рок (позднее творчество). Существует с 2000 года под названием Linkin Park. Группа входит в число самых продаваемых групп 21-го века и самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире, в общей сложности продав более 100 миллионов экземпляров альбомов по всему миру. Группа была шесть раз номинирована и два раза удостоилась награды "Грэмми". Linkin Park взяли паузу после того, как 20 июля 2017 года вокалист Честер Беннингтон совершил самоубийство. В сентябре 2024 года группа воссоединилась и объявила о новом альбоме From Zero и новых участниках, сообщает Википедия.

