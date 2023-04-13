Лилию Ребрик заклевали за синяки под глазами - ведущая не сдержалась, и ответила

Ребрик поспешила напомнить своим хейтерам, что она в первую очередь живой человек.

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Лилия Ребрик ответила на хейт из-за синяков под глазами / instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик натолкнулась на сокрушительную критику за "неподобающий" внешний вид. Артистка провела домашний эфир со специальным гостем, однако зрители, похоже, пропустили важную тему мимо ушей.

Все, на чем было сконцентрировано их внимание - это темные круги под глазами Ребрик. Ее буквально засыпали нетактичными комментариями о том, что эти синяки выглядят ужасно, и негоже публично личности являть миру такое лицо.

Оскорбления Лилия вынесла стойко, по-спартански. Однако на своей странице в Instagram позже все-таки опубликовала пост-напоминание о том, что объективизация и лукизм в любых их проявлениях - это плохо.

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"Люди, я тоже человек. И синяки у меня бывают, и устаю, и болею иногда, и без настроения просыпаюсь, и плачу по ночам после видео с пытками, и собираю себя в кучу на утро, и дело делаю. Все как у всех! И это нормально. НЕнормально не воспринимать женщину такой, какая она есть: загонять ее в какие-то иллюзорные рамки красоты, ждать от нее всегда идеальной прически, маникюра, настроения, высмеивать за лишние кило или наоборот - за их недостаток, говорить о возрасте, усталости или синяках под глазами", - обратилась ведущая к подписчикам с призывом любить и ценить себя вне зависимости от внешнего вида.

Впрочем, Ребрик также отметила, что такой вид для нее тоже не очень характерен - ярко выраженные синяки под глазами появились из-за того, что она неудачно выставила свет перед съемкой.

Лилия Ребрик ответила на хейт из-за синяков под глазами / instagram.com/liliia.rebrik

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