Литва лишит гражданства популярную балерину за поддержку Путина

Ильзе Лиепа в скором времени станет полноценным жителем России.

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Балерина сделала ряд циничных заявлений о нападении России на Украину / Коллаж Главред, фото Instagram/ilze_liepa_official

Министерство внутренних дел (МВД) обязало Департамент миграции начать процедуру "утраты литовского гражданства" российской балериной Илзе Лиепа.

Как сообщает Baltic News Service, департамент миграции со своей стороны уже обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку заявлениям Лиепы о войне на Украине и президенте террористической России Владимире Путине.

"В пятницу Департамент миграции направил запросы в ответственные учреждения страны с просьбой дать оценку публичным заявлениям Илзе Лиепы", - сообщили BNS в Департаменте миграции.

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Согласно Закону о гражданстве, лицо теряет литовское гражданство, приобретенное в исключительном порядке, если оно своими действиями угрожает интересам безопасности Литвы, публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или другого Европейского Союза.

По информации Insider, ранее балерина поддержала действия России в Украине фразой "нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выхода". "И хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, мы как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем", — сказала Лиепа. Она заявила о своем доверии Путину и поблагодарила российскую армию за то, что "нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями".

Позорная балерина также заявила, что ей стыдно за страны Балтии, что россиянам с Путиным повезло, и призвала ввести цензуру и идеологию.

"Мне очень стыдно за них (Прибалтику-авт.) и очень грустно. Мы понимаем – к сожалению, народ становится заложником небольшой группы людей. Нам чрезвычайно повезло, потому что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своей Родине, верен своему долгу", - ответила Лиепа на вопрос об уничтожении советских памятников в странах Балтии и ограничении русской культуры.

Один из постов Лиепы в Instagram:

Илзе Лиепа — дочь литовского балетмейстера Мариса Лиепы. В 2000-е годы она в порядке исключения получила литовское гражданство. Тогда было объявлено, что солистке московского Большого театра предоставили гражданство за то, что она более десяти лет танцевала с литовским артистом балета Петром Скирмантасом.

По данным МВД, в порядке исключения литовское гражданство получили 800 граждан России. Министерство обещает обратиться в Департамент госбезопасности, чтобы эти лица были тщательно обследованы и информация о них была оперативно предоставлена.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высмеял угрозы спикера МИД России Марии Захаровой, которая заявила о том, что его якобы ждет "уголовная ответственность" за "распространение экстремистских идей".

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