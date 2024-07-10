Лидер группы Друга ріка рухнул со сцены на зрителей

Украинский певец и лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин во время концерта во Львове удивил поклонников акробатическим номером. Правда, незапланированным.
Так, во время исполнения песни "Вже не сам", артист прохаживался по сцене, и не заметил, как она кончилась. Тогда Харчишин просто ступил в пустоту.
Он упал на зрителей, которые быстро помогли ему подняться на ноги. По всей видимости, певец не получил серьезных травм и повреждений - вставал он с широкой улыбкой на лице.
При этом Харчишин проявил чудеса профессионализма: он не стал прерывать выступление и продолжил петь, как ни в чем не бывало, под одобрительные возгласы поклонников.
Смотрите видео падения Валерия Харчишина со сцены:
Кто такой Валерий Харчишин?
Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее известный шоумен Анатолий Анатолич погрызся с "супермамой" Таей из-за "мира любой ценой". Блогерша, в чьих словах он нашел "длинные уши" российской пропаганды, сделала ряд возмутительных заявлений про войну.
Также стало известно, что певец-военный Андрей Хлывнюк отомстил оккупантам за Охматдет. Лидер группы Бумбокс показал, как правильно конвертировать свой гнев в действия против агрессора.
Читайте также:
- Игорь Кондратюк жестко высмеял бывшего коллегу Серегу за пропаганду в интервью
- Стало известно, какие обязанности в ВСУ выполняет офицер Святослав Вакарчук
- Переобулся на ходу: беглец Влад Яма показал, чем занимается в США
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред