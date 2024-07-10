Лидер группы Друга ріка рухнул со сцены на зрителей

Зато теперь точно известно, поет ли Харчишин вживую или под фонограмму.

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Валерий Харчишин новости - Харчишин упал со сцены во Львове / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Украинский певец и лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин во время концерта во Львове удивил поклонников акробатическим номером. Правда, незапланированным.

Так, во время исполнения песни "Вже не сам", артист прохаживался по сцене, и не заметил, как она кончилась. Тогда Харчишин просто ступил в пустоту.

Он упал на зрителей, которые быстро помогли ему подняться на ноги. По всей видимости, певец не получил серьезных травм и повреждений - вставал он с широкой улыбкой на лице.

При этом Харчишин проявил чудеса профессионализма: он не стал прерывать выступление и продолжил петь, как ни в чем не бывало, под одобрительные возгласы поклонников.

Смотрите видео падения Валерия Харчишина со сцены:

Кто такой Валерий Харчишин? Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

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