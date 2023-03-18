"Лицемерию нет предела": Волочкова стала посмешищем на росТВ

Российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников появлением на росТВ.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео визита к детям.
"Небольшой очерк о вчерашней моем посещении школы Вектор и Мытищи", - гордо сообщила Волочкова.
Поклонники скандальной балерины были возмущены опубликованными кадрами. Волочкову уличили в лицемерии.
"Лицемерию нет предела", "Свою дочь не воспитывала толком", "Основной посыл встречи: смотрите, дети какими вы будете, если карьера балерины, как у Насти не состоится - сопьетесь", "Звезда балета? Звезда просекко!", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
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Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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