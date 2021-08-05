Леся Никитюк сверкнула шикарным бюстом и раскрыла свою настоящую популярность

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская телеведущая Леся Никитюк регулярно в диалоге со своими подписчиками, и это явно дает результат.

Девушка похвасталась новым фото в крошечном бикини, а заодно показала, что в украинском Instagram есть только один блогер, круче нее. И это никто иной как Владимир Александрович Зеленский. Так что среди селебритиз Никитюк можно считать первой по Instagram в Украине.

Девушка отметила это шикарным кадром на шезлонге в купальнике в виде зебры и соломенной шляпке. Она продемонстрировала своим миллионам поклонников невероятный загар и женственную фигуру и формы

"Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukrainе. Я второй человек после президента. Черт побери ... мне очень приятно! Спасибо мои Лепидписникы вы у меня самые добрые и самые фортовые в мире! А еще у вас никогда не будет проблем, потому что моя страница Фортов и приносит удачу! Обнимон", - пишет она.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Девушка заслуженно получила сотни комплиментов и поздравлений по ее успеху в соцсетях и благодаря шикарной фигуре.

"Крутезна пані", "Крутезная леди", "Красавица", "Заслужено", "Красавица и умница!!! Это справедливый рейтинг!!!!", "Звезда", "Шикарная", - пишут они вперемешку с поздравлениями.

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