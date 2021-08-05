"Упругая попа": звезда Квартала произвела фурор с обнаженными ягодицами

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna/

Актриса Екатерина Никитина выступает в Женском квартале, а заодно немного помогает поддерживать такую же замечательную форму, как у нее и другим девушкам.

Артистка часто делиться историями из свой жизни - снимками с семьей, со съемок Квартала, хобби, отдыха и занятий спортом.

В новой фотосессии она "невзначай" засветила свои женственные формы в крошечном черном купальнике, снятая во время чтения книжки на пляже. Девушка завела тему о книгах, но на снимке продемонстрировала во всей красе аппетитные достижения которых она добилась в зале и при правильном питании.

"Какую последнюю книгу прочитали? Делитесь", - раздумывает она в подписи к фото.

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna/

"Загораешь..?", "Какие книги...я на фото залип", "Красотка", "Сложно читать буквы с такими картинками...", "Вы как книга, каждый день читал бы я вас", "Тут трудно думать о книгах", "Когда вокруг такой пейзаж рассматриваешь только картинки", "Шикардос", "Я бы запустил руку", "Красивая упругая попа", - пишут ей поклонники помимо того, что отчитались о своих последних книгах.

Ранее Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст на ярких фото.