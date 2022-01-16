УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты

16 января 2022, 01:16
Прослушать новость
Остановить

Звезда часто ходит к специалистам.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская ведущая Леся Никитюк восхищает поклонников своей красотой. Звезда регулярно посещает салоны, чтобы всегда быть в форме.

В Instagram-stories Никитюк рассказала, сколько денег ушло на ее красоту в последний раз.

"Почти четыре часа провели в салоне красоты. Ужасно устала. Сделала маникюр, педикюр, ламинирование бровей, купила тушь от Веры Брежневой со скидкой, потратила 3,5 тыс грн", - рассказала телеведущая.

Читайте такжеЗвезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимациюПозже она в шутку отметила, что эти деньги могли бы уйти на покупку криптовалюты.

"Это же сколько можно было криптовалюты купить?", – пошутила звезда.

Напомним, ранее сын певицы Софии Ротару показал роскошный особняк матери за 2 млн долларов.

Читайте также:

viber
шоу-бизнес салон красоты Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посеваютНовогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают Лунный календарь стрижек на февраль 2022: самые удачные дни для новой прически и окрашиванияЛунный календарь стрижек на февраль 2022: самые удачные дни для новой прически и окрашивания Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь бедуРетроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду Доллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожанияДоллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожания Одежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 годОдежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 год
01:47

Шевченко может сыграть против РФ: Зеленский позвал экс-тренера сборной в Украину

01:16

Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты

00:51

Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Гордея и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоВидео

15 января, суббота
23:42

Эпидемиологи назвали самые эффективные маски от COVID-19Видео

Реклама
23:26

Повышение пенсий: украинцы в возрасте 70+ будут получать по 3000 грнВидео

23:14

В ДТП под Киевом погибла 11-летняя девочка: отец не пропустил фуруВидео

22:41

Украинцы за три дня помогли купить дом семье погорельцев из Виннитчины, где погиб 7-летний мальчикВидео

22:12

"Карточки на еду": украинцам назвали сроки введения продуктовых чековВидео

21:59

Поскользнулась, летела 200 м между деревьями и билась головой - детали трагедии в КарпатахВидео

21:16

Водитель, избивший прохожего в Киеве, попал в СИЗО

21:10

В хакерской атаке на Украину нашли белорусский след: в СНБО раскрыли деталиВидео

20:40

Ударила 4-летнего сына ножом: в Киеве задержали пьяную горе-мать

20:36

Продлит сон на час: чудо-компонент для высыпания, который есть в каждом доме

19:57

Больше 30 гривен за буханку: украинцам назвали новую цену батона и "украинского"Видео

19:51

Россия пытается оправдать свое вторжение: в МИД Британии предупредили УкраинуВидео

19:48

Ветер сломал дерево, а оно убило водителя: ураган в Киеве стал смертельнымВидео

19:30

В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за ПутинаВидео

19:30

Почему Украина рискует стать второй Албаниеймнение

19:04

Рекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фотоФотоВидео

Реклама
18:47

РФ перебрасывает Искандеры к границам Украины — CITВидео

18:31

В перьях и с расставленными ногами: Лорак показала, как ей не терпится вернуться в Украину

18:26

В Минздраве рассказали, как проходит коронавирус в Украине и назвали сроки пиковой активностиВидео

17:55

Газовый кризис в Европе и условие России: Москва объявила о готовности взвинтить поставки газаВидео

17:53

Доставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платитьВидео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом: что известно о самочувствии митрополитаВидео

17:45

В моду на 2022 год входят великолепные женские джинсовые костюмы, в которых жизнь станет ярчеФотоВидео

17:37

Завалит глубокими сугробами: Украину атакует мощный удар стихииВидео

17:32

В Днепре на мужчину обрушилась стрела крана с бетонной плитойВидео

17:00

Одесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожарВидео

16:49

"Будем это делать в последний момент": в ОП рассказали, почему Украина не готовится к вторжению РФВидео

16:39

Смертельное восхождение: на Говерле погибла туристка, есть пострадавшиеВидео

16:33

"200 тыс. случаев в сутки, каждый 20-й больнице": врач дал прогноз по Дельтакрону в УкраинеВидео

16:23

Инициатива Зеленского о переговорах с Байденом и Путиным: в Белом доме сделали заявлениеВидео

15:55

РФ боится ракет: в США предложили вооружить Украину БМП Bradley и ЗРК StingerВидео

15:30

В Украинских супермаркетах резко подорожают пакеты - осталось несколько недельВидео

15:29

Вторжение РФ и экологическая катастрофа в Украине: разведка объявила об утечке химикатов на Донбассе

15:24

США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину - НуландВидео

15:14

Пенсии судьям взлетели в 56 раз больше, чем обычным украинцам: в чем причинаВидео

14:45

Харьковская полиция вызвала ветерана "Азова" на допрос по запросу РФ

Реклама
14:18

Крушение Ан-26 под Чугуевом: обвиняемым в катастрофе грозит до 15 лет тюрьмыВидео

14:09

Посадили на тележку и повезли: под Харьковом врачи километр тянули пациента к машине скорой помощи

14:07

Мама и две маленькие дочки погибли в собственном доме в Донецкой областиВидео

14:01

Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера Дженоа

13:28

Крещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодает

13:02

В школах Украины дети мерзнут в холодных классах: родители школьников пытаются решить проблему

12:58

Помидоры на треть, огурцы - в два раза: цены на овощи в Украине неумолимо растутВидео

12:25

Новые кибератаки России могут лишить украинцев света, тепла и денег – ReutersВидео

12:05

Мощные магнитные бури в январе 2022 растянутся на три дняВидео

12:05

России нужна лицензия на возрождение СССРмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять