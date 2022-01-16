Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты

Звезда часто ходит к специалистам.
Украинская ведущая Леся Никитюк восхищает поклонников своей красотой. Звезда регулярно посещает салоны, чтобы всегда быть в форме.
В Instagram-stories Никитюк рассказала, сколько денег ушло на ее красоту в последний раз.
"Почти четыре часа провели в салоне красоты. Ужасно устала. Сделала маникюр, педикюр, ламинирование бровей, купила тушь от Веры Брежневой со скидкой, потратила 3,5 тыс грн", - рассказала телеведущая.
Читайте такжеЗвезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимациюПозже она в шутку отметила, что эти деньги могли бы уйти на покупку криптовалюты.
"Это же сколько можно было криптовалюты купить?", – пошутила звезда.
Напомним, ранее сын певицы Софии Ротару показал роскошный особняк матери за 2 млн долларов.
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