Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская ведущая Леся Никитюк восхищает поклонников своей красотой. Звезда регулярно посещает салоны, чтобы всегда быть в форме.

В Instagram-stories Никитюк рассказала, сколько денег ушло на ее красоту в последний раз.

"Почти четыре часа провели в салоне красоты. Ужасно устала. Сделала маникюр, педикюр, ламинирование бровей, купила тушь от Веры Брежневой со скидкой, потратила 3,5 тыс грн", - рассказала телеведущая.

Читайте такжеЗвезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимациюПозже она в шутку отметила, что эти деньги могли бы уйти на покупку криптовалюты.

"Это же сколько можно было криптовалюты купить?", – пошутила звезда.

Напомним, ранее сын певицы Софии Ротару показал роскошный особняк матери за 2 млн долларов.

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