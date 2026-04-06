Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Ведущая поделилась реальностью материнских будней.

Леся Никитюк появилась с синяком

Леся Никитюк высказалась о концерте Jerry Heil

Почему у ведущей появился синяк

Известная ведущая Леся Никитюк оставила восторженный отзыв о концерте певицы Jerry Heil. В своем Instagram звезда объяснила, почему сама не смогла побывать на событии, и показалась с синяком под бровью.

По словам Никитюк, концерт артистки оставил у нее незабываемые впечатления даже через экран. Ведущая посмотрела много видео от поклонников и высказала свое мнение о выступлении Jerry Heil.

Леся Никитюк - сын

"Это была феерия! Какая постановка номеров — просто обалдеть можно. Jerry Heil перелетала в прямом смысле этого слова от хита к хиту. А хитов у нее много", — с восторгом заявила Леся.

Ведущая также пояснила, как над ее глазом появился фингал, который она даже не стала скрывать на видео косметикой. Синяк на лице звездной мамы оставил ее сын Оскар.

Над левым глазом Леси Никитюк появился фингал

"Я тоже была приглашена, но я не ходила, потому что у меня же ребенок, у меня здесь свои концерты. И, кстати, первый фингал", — с юмором заметила Никитюк.

Леся Никитюк

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

