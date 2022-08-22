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Леся Никитюк показала свои "боевые помидоры"

22 августа 2022, 17:25

Сочные плоды не помещаются в руках ведущей.

Леся Никитюк
Леся Никитюк показала помидоры на маминой грядке / instagram.com/lesia_nikituk

Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк посетила огород своей мамы, где на опаленной летним солнце грядке похвасталась богатым урожаем.

Среди аккуратных грядок ведущая похвасталась настоящим сокровищем - она нашла томат-гигант, который, по ее мнению, весит не меньше полкило. "Посмотрите, какой я у мамы на огороде только что сорвала помидор. Он просто лежал, на землю упал. Посмотрите, какой большой, граммов 500!" - восхищенно восклицала она.

Никитюк показала мамины достижения в области садоводства в видеоролике на своей странице в Instagram. Для помидоров она нашла крайне необычное применение.

"Не дай бог, вражеский беспилотник, так взяла этот помидор – ха!" - рассказывает ведущая, изображая бросок в воображаемых врагов.

Леся Никитюк
Леся Никитюк показала помидоры на маминой грядке / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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