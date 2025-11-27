Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с пятимесячным сыном

Вкратце:
- Леся Никитюк опубликовала свежее фото сына
- В кадре Оскар играет с псом ведущей
В сумасшедшем рабочем графике Леся Никитюк находит время насладиться долгожданным материнством - в июне 2025 года ведущая родила первенца. Свою беременность она скрывала, и рассказала о счастливом событии лишь после появления сына.
Теперь поклонники Никитюк с нетерпением ждут от нее кадров с маленьким Оскаром. Сегодня звездная мама опубликовала в своем блоге в Instagram фото мальчика в компании своего четырехлапого друга - пса по имени Рафик.
Похоже, что они неплохо поладили. На снимке Рафик сидит рядом с Оскаром, пока малыш изучает его лапки, и трогает их своими пальчиками. Эта сцена растрогала Никитюк. "Мои лапульки", - подписала фотографию она.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
