Леся Никитюк беременна первенцем - СМИ

Кратко:
- Леся Никитюк помолвлена с Дмитрием Бабчуком
- Вероятно, ведущая скоро впервые станет мамой
Отношения украинской ведущей Леси Никитюк с военным Дмитрием Бабчуком развиваются стремительно: лишь в октябре 2024 года Леди Ле подтвердила свой роман, а уже в начале января 2025-го принимала поздравления с помолвкой.
Позже, с легкой руки сплетника Беспалова, появились первые слухи о том, что пара торопится узаконить свои отношения в связи с беременностью Никитюк. Он предположил, что ведущая решила покинуть один из своих самых масштабных проектов "Хто зверху?" именно по этой причине.
Скорое пополнение в семье Леси Ивановны прокомментировал источник из ее окружения для ТСН.ua. Он подтвердил, что знаменитость готовится впервые стать мамой.
Новость о своей беременности сама Леся Никитюк комментировать не торопится. Известно, что она очень любит детей, и с большим удовольствием проводит время со своими племянницами: она присутствует на важных событиях в жизни девочек, ездит с ними на отдых и нередко делится подробностями их общения в своем блоге в Instagram.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что ведущий Вячеслав Соломка резко ответил Камалии, которая назвала его "обиженным мальчиком". Такой была реакция певицы на упреки шоумена в бездарности.
Также украинская певица Настя Приходько назвала причину развода Константина Меладзе, своего бывшего музыкального продюсера, и экс-ВиаГры Веры Брежневой.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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