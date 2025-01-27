"Его ничего не заставит": Приходько назвала причину развода Меладзе и Брежневой

Настя Приходько поделилась частной версией, что спровоцировало разрыв ее бывшего продюсера с экс-ВиаГрой.

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Развод Брежневой и Меладзе - Приходько назвала возможную причину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic, instagram.com/prykhodko_official

Краткое содержание:

Настя Приходько рассказала, как музыка влияет на жизнь Меладзе

Певица озвучило, что могло стать триггером для развода

Украинская певица Настя Приходько с 2007 по 2009 годы была подопечной музыкального продюсера и автора песен Константина Меладзе. За это время певица, по ее словам, неплохо узнала своего патрона.

Недавно в интервью для Люкс ФМ Приходько прокомментировала отношения Меладзе с его второй женой, украинской певицей Верой Брежневой. Она высказала свое мнение о том, почему продюсер и его муза расстались.

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Так, по мнению Насти Приходько, Брежнева перестала вдохновлять Меладзе. Он перестал писать для нее музыку, на фоне проблем в работе начались проблемы и в личных отношениях, в результате чего их брак распался.

"У Кости бывают такие моменты, когда он выпадает из обоймы и ничего не пишет. У него есть такой момент, когда он не может писать. Так было, например, со мной. Я понимаю, что Вера пошла где-то искать песни. Мне кажется, что начались ссоры. Вера – она более такая, требовательная, а Костя, если впадает в депрессию, его ничего не заставит сесть за рояль. Он человек такой: муза есть – он пишет, заставить его написать – никогда в жизни не будет. Мне кажется, он просто перестал ею вдохновляться", - размышляет Приходько.

Развод Брежневой и Меладзе - Приходько назвала возможную причину / instagram.com/meladzemusic

Роман между Константином Меладзе и Верой Брежневой завязался, когда продюсер состоял в официальном браке со своей первой супругой Яной Сумм (были вместе с 1994 по 2013 год). Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году, а в октябре 2023 года певица сообщила, что они в разводе. Причины расставания оба супруга предпочитают скрывать.

Пост в соцсетях, в котором Вера Брежнева впервые подтвердила развод с Константином Меладзе / instagram.com/ververa

Спустя год, осенью 2024 года, Вера Брежнева намекнула, что у нее появился возлюбленный. На концерте группы Океан Эльзы певица появилась в компании загадочного мужчины.

Предполагается, что новым избранником Брежневой стал украинский банкир Роман Бунич. Слухи про его роман с артисткой прокомментировала бывшая девушка бизнесмена, певица Мишель Андраде.

Вера Брежнева с бойфрендом / ТСН.ua

Вера Брежнева с бойфрендом / ТСН.ua

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Кто такая Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

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