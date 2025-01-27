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Соломка резко ответил Камалии, которая назвала его "обиженным мальчиком"

Анна Подгорная
27 января 2025, 23:49
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Вячеслав Соломка дал новый громкий комментарий про саму артистку и ее творчество.
Вячеслав Соломка, Камалия
Вячеслав Соломка после обвинения в бездарности вновь обратился к Камалии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_solomka, instagram.com/kamaliyaofficial

Краткое содержание:

  • Соломка и Камалия обменялись "любезностями"
  • Он назвал ее бездарным, а она его - глупеньким и обиженным
  • Шоумен не промолчал, и вновь высказался про певицу

В декабре 2024 года известный украинский ведущий и актер Вячеслав Соломка во время одного из своих интервью сделал ряд нелестных замечаний про певицу Камалию. В частности шоумен назвал ее " абсолютно бездарной" и поддал сомнению действительность развода артистки с мужем-миллиардером после 20 лет в браке.

Камалия долго хранила молчание по поводу придирок Соломки, но все же прокомментировала его слова. Она отметила, что подобные высказывания ее давно не ранят. Что же касается самого Вячеслава, то его певица считает "глупеньким" и "обиженным мальчиком".

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После этого скандал лишь начал набирать обороты. Вячеслава Соломку слова Камалии, очевидно, задели: в недавнем комментарии для Люкс ФМ он отметил, что, в отличие от певицы, не переходил на личности, а оценивал исключительно ее профессиональные качества. К тому же шоумен настаивает на отсутствии у Камалии таланта.

"После этих слова таланта ей не добавилось. Мне понравилась ее фраза, что если хочешь, чтобы о тебе все узнали, оскорби королеву. Камалия, мне кажется, где-то высоко за облака взлетела. Но если артистка, песни которой не знает никто, считает себя королевой, нужно немножечко спуститься вниз. Все знают, кто твой муж, но никто не знает ни одной твоей песни. Ты, возможно, и королева, но точно не эстрады, а какого-то другого места", - парировал слова Камалии Вячеслав Соломка.

Камалия
Кто такая Камалия / инфографика: Главред

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Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Кто такой Вячеслав Соломка?

Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.

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