Легендарная западная рок-группа выпустила клип, снятый в Украине

Известная металл-группа Within Temptation презентовала в Сети клип на песню, которая осуждает действия РФ против Украины.

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Группа Within Temptation выпустила клип на песню A Fool's Parade, снятый в Киеве / коллаж Главред, скриншотыиз видео

Известная нидерландская металл-группа Within Temptation, выпустили клип на песню A Fool's Parade ("Парад дураков"), снятый в столице Украины снятую вместе с украинским продюсером и рок-музыкантом Алексом Ярмаком. опубликовали на официальной странице группы в ютубе.

В частности, песня A Fool's Parade ("Парад дураков") написана о лжи властей страны-агрессора РФ, которые начали полномасштабную войну в Украине 24 февраля 2022 года под прикрытием освобождения территорий Украины. В песне осуждаются действия и поступки российского диктатора Владимира Путина и действия армии РФ.

К слову, над клипом работала украинская команда, а режиссером ролика стал Indy Hait, который ранее прославился съемками клипа Masandra группы Latexfauna.

Напомним, российский юморист Максим Галкин (который ныне пребывает в изгнании в Израиле вместе с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми), призвал помочь беженцам из Украины по всему миру. Артист записал видеообращение в Instagram.

В ролике Галкин назвал поддержку пострадавших украинцев персональной ответственностью. Он подтвердил, что часть средств со своих концертов перечисляет в благотворительные фонды, которые помогают беженцам из Украины.

Легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

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