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Легендарная группа U2 посвятила Украине свою хитовую песню

20 марта 2023, 12:50
Музыканты из U2 посвятили Украине свой знаменитый хит 2000 года "Walk on" (из альбома All That You Can't Leave Behind 2000 года).
U2, флаг Украины
Боно и Эдж из группы "U2" / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Легенды мировой рок-музыки, группа "U2" из Ирландии (лидеры которой Боно и Эдж в прошлом году приезжали в Украину поддержать украинцев) перезаписали 40 своих хитов для сборника "Songs of Surrender". Один шлягер музыканты посвятили войне в Украине.

Теперь Украине посвящен знаменитый хит 2000 года "Walk on" (из альбома All That You Can't Leave Behind 2000 года). Теперь песня имеет название "Walk On (Ukraine)". И в ней появились новые строчки. В переводе они звучат так:

"И если женщина, танцующая на улице, была полна слез, /Ее танец не сможет победить ни одна армия. Страх уступает место любви, /И это тоже вид гнева, который невозможно сдерживать. /Ты летишь или борешься, рождаешься свободным или умираешь за свободу", − теперь Боно поет именно такой текст.

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Поддержка западными звездами Украины

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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