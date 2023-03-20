Легендарная группа U2 посвятила Украине свою хитовую песню

Музыканты из U2 посвятили Украине свой знаменитый хит 2000 года "Walk on" (из альбома All That You Can't Leave Behind 2000 года).

Боно и Эдж из группы "U2" / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Легенды мировой рок-музыки, группа "U2" из Ирландии (лидеры которой Боно и Эдж в прошлом году приезжали в Украину поддержать украинцев) перезаписали 40 своих хитов для сборника "Songs of Surrender". Один шлягер музыканты посвятили войне в Украине.

Теперь Украине посвящен знаменитый хит 2000 года "Walk on" (из альбома All That You Can't Leave Behind 2000 года). Теперь песня имеет название "Walk On (Ukraine)". И в ней появились новые строчки. В переводе они звучат так:

"И если женщина, танцующая на улице, была полна слез, /Ее танец не сможет победить ни одна армия. Страх уступает место любви, /И это тоже вид гнева, который невозможно сдерживать. /Ты летишь или борешься, рождаешься свободным или умираешь за свободу", − теперь Боно поет именно такой текст.

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Поддержка западными звездами Украины

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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