Легенда советского кино загремела в психушку / скриншот

У советской актрисы Светланы Светличной диагностировали серьезные проблемы с кровоснабжением мозга, артистке пришлось провести три месяца в Научном центре социальной и судебной психиатрии Сербского.

Сейчас звезда советской комедии "Бриллиантовая рука" находится в психиатрическом стационаре, пишут росСМИ.

Ее сын Алексей Ивашов сообщил, что больница, куда была срочно доставлена актриса, находится в Матросской тишине.

"Сейчас ее положили на Матросскую тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное местопребывания. Этим занимается моя жена Ольга", - заявил он.

Ранее муж путинистки и любительницы "русского мира" Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, напугал своих поклонников свежим фото.

В частности, муж Королевой, которого его собственная теща публично признала фекалиями, показался совершенно непохожим на себя.

Также сообщалось, что певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию из Израиля, стала жертвой пластической хирургии. По крайней мере так считает российский пластический хирург Александр Вдовин. Он считает, что у звезды наблюдаются серьезные проблемы с лицом - асимметрия в скуловой зоне.

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