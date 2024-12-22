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Лечение продолжается: в Букингемском дворце раскрыли правду про рак Чарльза III

Анна Подгорная
22 декабря 2024, 02:00
88
Британский монарх уверенно следует идет к победе над онкологией.
Чарльз III
Чарльз III онкология - как себя чувствует король Чарльз III / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

  • Зимой 2024 года королю диагностировали рак
  • Через 10 месяцев после оглашения диагноза инсайдер раскрыл подробности самочувствия монарха

В феврале 2024 года после плановой операции на предстательной железе у короля Чарльза III была обнаружена онкология. Какое-то время монарх перестал выполнять свои публичные обязанности и сосредоточился на лечение, но в апреле, в канун годовщины своей коронации, все же вернулся "в строй".

Такое быстрое восстановление короля, безусловно, вселило в его подданых надежду, что дела у Чарльза III весьма неплохи. Однако и через 10 месяцев его болезнь не отступила.

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Об этом сообщает издание NBC News с отсылкой на источник в Букингемском дворце. Король Великобритании действительно прекрасно себя чувствует, но его лечение еще не закончено, и продолжится в 2025 году.

Инсайдер отметил, что лечение Чарльза III имеет положительную динамику, рак удается контролировать. Для полного выздоровления монарха в его графике уже запланированы определенные терапевтические процедуры.

Король Чарльз
Кто такой король Чарльз ІІІ / инфографика: Главред

Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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