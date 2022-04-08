Лазарева после событий в Буче: как украинцы могут брать в плен россиян и гуманно с ними общаться

Татьяна Лазарева прочувствовала весь ужас полномасштабного военного вторжения России в Украину на себе.
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева в очередной раз осудила вторжение России в Украину.
Простить оккупантам убийства мирных жителей - невозможно, заявила актриса в программе "ЖВЛ".
"То, что происходит с детьми, какие у них травмы, как им это может изменить жизнь – это настолько ужасно! Я, честно говоря, согласна с некоторыми моими друзьями, которые не понимают, как вообще украинцы могут брать в плен россиян и гуманно с ними общаться. Я бы просто глотку перегрызла человеку, который с моим ребенком такое сделал", - сказала актриса.
Отметим, Татьяна Лазарева прочувствовала весь ужас полномасштабного военного вторжения России в Украину на себе - 24 февраля она находилась в Киеве, приехала на съемки шоу Лига смеха.
Читайте такжеПуля прошла через голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты застрели мать у нее на глазахНекоторое время она находилась в Украине и не боялась называть вещи своими именами - в социальных сетях артистка открыто заявляла о нападении войск РФ. Не раз она подчеркивала - за ее слова на родину, в Россию, ей теперь путь заказан.
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